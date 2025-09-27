Szoboszlai Dominik csapattársát kitiltották a Liverpool öltözőjéből

A Newcastle ellen szerzett győztes góljával egy csapásra a Liverpool sztárjává vált, és már alá is írta első profi szerződését Rio Ngumoha, a 17 éves focista mégis ki van tiltva a csapat öltözőjéből. Azonban nem fegyelmezetlenség vagy Arne Slot vezetőedző büntetése áll a háttérben, hanem egészen más.

A 17 éves Rio Ngumoha ki van tiltva a Liverpool öltözőjéből Fotó: Hiroki Watanabe

A héten erősítette meg a Liverpool, hogy Ngumoha aláírta első profi szerződését a klubbal, közel egy hónappal azután, hogy a 17. születésnapját ünnepelte. A fiatal csatár – aki 2024 szeptemberében érkezett a Chelsea-től az Anfieldre – eddig öt mérkőzésen lépett pályára a Vörösöknél. Legutóbb a Southampton elleni Ligakupa-győzelem alkalmával, de sokkal emlékezetesebbre sikerült a Premier League-ben való bemutatkozása a múlt hónapban, amikor a 100. percben szerzett győztes gólt a Newcastle United ellen.

Rio Ngumoha kora miatt számos rekordot megdöntött:

a legfiatalabb játékos, aki kezdőként pályára lépett az FA-kupában

a Liverpool történetének legfiatalabb gólszerzője

a legfiatalabb játékos, aki pályára lépett a Liverpoolban BL-meccsen

De az, hogy ilyen fiatal, nemcsak rekordokat jelent számára,

Ngumoha ugyanis jelenleg ki van tiltva a Liverpool öltözőjéből.

Nem fegyelmezetlenség vagy Arne Slot vezetőedző büntetése miatt, hanem azért, mert mind a klubnak, mind pedig a játékosnak egy szigorú szabályt kell betartani. Az angol labdarúgó-szövetség (FA) irányelvei ugyanis kimondják, hogy a 18 év alatti játékosok nem öltözhetnek a felnőttekkel együtt, ez pedig azt jelenti, hogy Ngumoha és csapattársai még nem használhatják ugyanazt az öltözőt – írja a SportBible.