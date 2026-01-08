Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nem csak Szoboszlai tartozik a világ krémjéhez: ezeket a magyar futballistákat irigyli mindenki

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 09:00
Dárdai Márton másodosztályú Herthája a nemzetközi toplista egyik meglepetése. Íme, a világ legtöbb nézőt vonzó futballcsapatai, köztük Szoboszlai Dominik és több más magyar válogatott labdarúgó klubjával.
Még másodosztályú középcsapatban futballozni is irigylésre méltó lehet – ez derül ki abból a toplistából, amely a "közönségmágnes" klubokat sorolja fel. 2025-ben világszerte 29 csapat vonzott átlagosan 50 ezer szurkolónál többet a meccseire. Közéjük tartozik Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja, az angol Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpool, sőt Dárdai Márton Herthája is. Pedig a berliniek immár harmadik éve csak a német Bundesliga-másodosztály középcsapatának számítanak.

Szoboszlai Dominik és Orbán Willi (balról jobbra) topligás élklubban, Dárdai Márton viszont másodosztályú középcsapattal vonz rengeteg szurkolót a stadionba
Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a 15. a toplistán

A Transfermarkt adatai szerint Szoboszlaiék a 15., Dárdaiék a 24. legtöbb szurkolót vonzották az óévben: a Liverpool egy-egy hazai mérkőzésére 60.429-en tölti meg az Anfieldet, míg a Herthánál 53.020 az Olimpiai Stadion átlagnézőszáma. 

Az első helyen 2024-hez hasonlóan maradt az argentin River Plate – a 85.018 férőhelyes Monumental állandó megtöltésével –, megelőzve a német Borussia Dortmundot (meccsenként 81.365 néző a Signal Iduna Parkban) és a Bayern Münchent (75.000 az Allianz Arénában), az angol Manchester Unitedet (73.880 az Old Traffordon) és a spanyol Real Madridot (72.973  a Santiago Bernabéu-stadionban).

Az elithez tartozik az átlagosan 58.141 nézővel a toplistán 21. Eintracht Frankfurt, amelynek a kötelékébe tavaly két magyar labdarúgó is tartozott, de tétmérkőzésen sem a Fradihoz tavaly nyáron kölcsönadott 20 éves Lisztes Krisztián, sem a német klubnál nevelkedett 19 éves Fenyő Noah nem mutatkozott még be a proficsapatban.

Három másik magyar labdarúgó is szerepel a legtöbb szurkolót vonzó csapatokban. Gulácsi Péter és Orbán Willi német Bundesliga-klubja, az RB Leipzig hazai átlagnézőszáma (45.819) a 38. a világon, míg a Sallai Roland erősítette török Galatasaray 43.086-tal a 46. helyezett.

Utóbbi egyébként sokkal előkelőbben végzett a 2025-ös hazai meccsek eredményességét tekintve: a török bajnok isztambuli sztárcsapat az óévben játszott 18 Süper Lig-mérkőzésén átlagosan 2,67 pontot szerzett. 

Sallaiéknál is eredményesebb házigazda csak a spanyol Barcelona és a cseh Slavia Paha volt, egyaránt 2,75-ös meccsenkénti átlaggal.

Ilyen a hangulat a világ legnagyobb átlagnézőszámával büszkélkedő River Plate stadionjában:

 

