"Szent ég" - Orbán Williék nagyon berágtak a bíróra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 06:15
Lothar Matthäus szerint minden rendben volt a játékvezetéssel, de a lipcseiek dühbe gurultak. Két súlyos hiba döntött a Leipzig-Leverkusen Bundesliga-rangadón?
Rosszul végződött a 2025-ös év Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata számára. Az RB Leipzig az Union Berlin vendégeként elszenvedett vereség után szombaton hazai pályán, a Bayertől is 3-1-re kikapott, méghozzá a lipcsei vélemények szerint játékvezetői segédlettel. David Raum csapatkapitány rendesen beolvasott a bírónak a Leipzig-Leverkusen német Bundesliga-rangadó után.

Andrich két méter magasba emelt kézzel ért a labdához, Orbán Williék (takarásban) mégsem lőhettek büntetőt a Leipzig-Leverkusen meccsen
Fotó: AFP

Pedig a sorsdöntő napok előtt álló Gulácsi a Red Bull vezérkara – köztük a magyar klublegenda szerződésével kapcsolatos tárgyalások miatt is a helyszínre utazott Jürgen Klopp – előtt ziccereket is védett, de háromszor ő is tehetetlen volt. A társainak is volt ugyan bőven helyzete, de azok egy kivételével kimaradtak. Ráadásul a Bundesliga-tabella második helyéről a negyedikre visszacsúszott hazaiak szerint Benjamin Brand kulcsfontosságú pillanatban tévedett a rovásukra.

Orbán Willi mellett ütött a labdába Andrich

Miután a leverkuseniek fordítottak a Red Bull Arénában, 1-2-es állásnál a vendégek kapuja előtt a csapatkapitányuk, Robert Andrich és Orbán Willi mentek föl fejelni, és az ütközésük után Andrich magasban kalimpáló bal kezével a labdához ért. Lipcsei tizenegyes helyett azonban a bíró úgy ítélte meg, hogy a megtaszított vendégvédő a levegőben nem szándékosan ütött bele. Az egyenlítési lehetőség helyett aztán kisvártatva a Leverkusen eldöntötte a meccset.

Szent ég... Hiszen természetellenesen van a karja. Kár, hogy a játékvezető ezt vissza sem nézte. A bíró ma nem volt méltó a meccshez

– dohogott a Sky tévéközvetítése végén David Raum, Gulácsiék német válogatott csapatkapitánya, amikor visszajátszották neki a kérdéses jelenetet. – Túl sok volt neki, ezt közben is megmondtam neki. Sőt, a partjelzőjének is, aki, azt hiszem, egyetértően bólintott. Néha mindenki hibázik, vannak rossz napok. De ezt vallja is be magának, hogy ma rossz hatással volt ránk. Nem hallgatott az észérvekre, ahogy elküldött, ahogy a fejét ingatta, azok a pillantások, az a modor – egyszerűen nem tetszett. Vannak a Bundesligában olyan játékvezetők, akik nagyon szimpatikusan kezelik a helyzeteket, csakhogy ma nem így volt. De ne beszüljünk róla, nem akarom kizárólag rá fogni a második vereségünket. Az első félidő utolsó negyedórájában veszítettük el a mérkőzést. Hagytuk, hogy kicsússzon a kezünkből.

Korábbi szövetségi kapitányunk és egyben a németek hajdani világklasszisa, Lothar Matthäus szakkommentátorként elmondta: szerinte a játékvezető jól végezte a munkáját. 

Orbánék edzője, Ole Werner másként látta: szerinte Brand spori két döntő szituációban is a Lipcse kárára tévedett. Sárga helyett piros lapot kellett volna adnia a leverkuseni Arthurnak egy szabálytalanságáért, Adrich kezezéséért pedig büntető járt volna.

– A válogatott szünet előtt én voltam az egyetlen Bundesliga-edző az északkeleti régióból, aki egy egész délelőttöt a játékvezetőkkel töltöttem Berlinben. Világossá tették, hogy ha a kar ennyivel a fej fölöt van, az vitathatatéan tizenegyes – érvelt az RB Leipzig vezetőedzője, hozzátéve: ő igyekszik mindig magukban keresni a hibát, de most még a játékvezetői stáb tagjai is ellentmondó indoklással magyarázták neki, hogy miért nem ítéltek büntetőt a csapatának. Az egyik szerint Andrich a levegőben nem uralta a mozgását, a másik szerint Orbán szabálytalankodott vele szemben.

Gulácsi Péterék 12 nap szünet után, január 2-án portugáliai mini edzőtáborba vonulnak, majd 10-én a St. Pauli vendégeként kezdik az új év tétmeccseinek sorát.

Az RB Leipzig-Leverkusen (1-3) meccs összefoglalója:

