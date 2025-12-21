"Szent ég" - Orbán Williék nagyon berágtak a bíróra

Rosszul végződött a 2025-ös év Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata számára. Az RB Leipzig az Union Berlin vendégeként elszenvedett vereség után szombaton hazai pályán, a Bayertől is 3-1-re kikapott, méghozzá a lipcsei vélemények szerint játékvezetői segédlettel. David Raum csapatkapitány rendesen beolvasott a bírónak a Leipzig-Leverkusen német Bundesliga-rangadó után.

Andrich két méter magasba emelt kézzel ért a labdához, Orbán Williék (takarásban) mégsem lőhettek büntetőt a Leipzig-Leverkusen meccsen

Fotó: AFP

Pedig a sorsdöntő napok előtt álló Gulácsi a Red Bull vezérkara – köztük a magyar klublegenda szerződésével kapcsolatos tárgyalások miatt is a helyszínre utazott Jürgen Klopp – előtt ziccereket is védett, de háromszor ő is tehetetlen volt. A társainak is volt ugyan bőven helyzete, de azok egy kivételével kimaradtak. Ráadásul a Bundesliga-tabella második helyéről a negyedikre visszacsúszott hazaiak szerint Benjamin Brand kulcsfontosságú pillanatban tévedett a rovásukra.

Orbán Willi mellett ütött a labdába Andrich

Miután a leverkuseniek fordítottak a Red Bull Arénában, 1-2-es állásnál a vendégek kapuja előtt a csapatkapitányuk, Robert Andrich és Orbán Willi mentek föl fejelni, és az ütközésük után Andrich magasban kalimpáló bal kezével a labdához ért. Lipcsei tizenegyes helyett azonban a bíró úgy ítélte meg, hogy a megtaszított vendégvédő a levegőben nem szándékosan ütött bele. Az egyenlítési lehetőség helyett aztán kisvártatva a Leverkusen eldöntötte a meccset.

Szent ég... Hiszen természetellenesen van a karja. Kár, hogy a játékvezető ezt vissza sem nézte. A bíró ma nem volt méltó a meccshez

– dohogott a Sky tévéközvetítése végén David Raum, Gulácsiék német válogatott csapatkapitánya, amikor visszajátszották neki a kérdéses jelenetet. – Túl sok volt neki, ezt közben is megmondtam neki. Sőt, a partjelzőjének is, aki, azt hiszem, egyetértően bólintott. Néha mindenki hibázik, vannak rossz napok. De ezt vallja is be magának, hogy ma rossz hatással volt ránk. Nem hallgatott az észérvekre, ahogy elküldött, ahogy a fejét ingatta, azok a pillantások, az a modor – egyszerűen nem tetszett. Vannak a Bundesligában olyan játékvezetők, akik nagyon szimpatikusan kezelik a helyzeteket, csakhogy ma nem így volt. De ne beszüljünk róla, nem akarom kizárólag rá fogni a második vereségünket. Az első félidő utolsó negyedórájában veszítettük el a mérkőzést. Hagytuk, hogy kicsússzon a kezünkből.