Orbán Willi kitálalt, ezzel akasztja ki az ágyban a barátnőjét

Orbán Willi többször elmondta már, hogy akár hasonlóan sokáig futballozna magas szinten, mint az ilyen téren a példaképeinek számító Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic vagy éppen Pepe (előbbi 40 évesen még javában rugdossa a gólokat, utóbbiak 41 évesen vonultak vissza). Addig még van jó pár éve, hiszen az RB Leipzig és a magyar válogatott védőoszlopa még csak 32 éves. Az pedig sokat elárul róla és a megítéléséről, hogy még a német Bundesligában is "A Gép" néven emlegetik.

Mintha Timo Werner (balra) is azt mutatná: Orbán Willi példakép lehet minden futballista számára

Fotó: AFP

A bámulatos fizikumot persze nem a szél hordta össze neki, hanem a mindennapok kőkemény munkája és odafigyelése, méghozzá minden téren: a kötelező penzumon túli plusz edzőtermi munkájától a tudományos igényességgel megtervezett étkezésén át az alvásáig. Ez utóbbival kapcsolatban Orbán Willi érdekes hálószobatitkokat árult el.

Orbán Willinek nem kell vekker

Mint kiderült, reggelente nem ébresztőóra jelzésére szokott felkelni mindig valamikor 6 és 8 óra között, és az alvásritmusát biokémiai alapon, a hormonháztartásával szabályozza.

– Ez egy összetett téma, a test biokémiájával függ össze. Esténként segítheted a szervezetedet, például magnézium bevitelével. Ezzel megadod a jelet, hogy a tested nyugalmi fázisba léphet és szerotonin szabadulhat benne fel – utalt Orbán az életmódjáról készült nagyinterjújában a boldogsághormonként is emlegetett ingerületátvivő anyagra, amely az alvásunk, de a hangulatunk, az étvágyunk és az emésztésünk szabályozásában is fontos szerepet játszik.

Üröm az örömben, hogy az élsporthoz szabott alvási ritmusához kíméletlenül alkalmazkodnia kell a barátnőjének is.

– Az életben mindennek megvan az ára. És én még mindig szívesen megfizetem ezt az árat – célzott Orbán Willi arra, hogy a sokak által csodált, mások által (legalább részben) követett is életmódjáért cserébe csak elvétve sérül meg, és míg a fiatalokat folyvást pihentetik, rotálják az edzői, ő még mindig képes kihagyás nélkül végigjátszani teljes szezonokat.

Persze előfordul, hogy a barátnőmnek esténként el kell magyaráznom, hogy most kikapcsoljuk a tévét egy sorozat vagy film közepén, mert az alvásom fontosabb

– adott betekintést a mindennapi nehézségekbe Orbán Willi.