AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiveri a biztosítékot: Szoboszlai után Kerkezbe állt bele a Liverpool legendája

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 14:25
Jamie CarragherCrystal PalaceLiverpoolSzoboszlai Dominik
Mi baja a magyarokkal?! A BL-győztes bekk szerint légiósunk elkalandozik a helyéről, ezért sebezhető a Pool védelme. Jamie Carragher most Kerkez Milosba kötött bele.
MM
A szerző cikkei

Lassacskán talán már a Liverpool-szurkolók körében is kiveri a biztosítékot Jamie Carragher azzal, hogy időről időre magyar kedvencüket bírálja. Eddig Szoboszlai Dominik volt a klublegenda visszatérő célpontja, de a vasárnap a Wembleyben elvesztett (2-2, tizenegyesekkel 2-3) angol Szuperkupa-meccsen már az új szerzeményt, Kerkez Milost találta meg egy éles kritikával.

Jamie Carragher a 21 éves újonc, Kerkez Milos nyakába varrta a Liverpool-védelem hibáit
Jamie Carragher a 21 éves újonc, Kerkez Milos nyakába varrta a Liverpool-védelem hibáit
Fotó: Anadolu via AFP

Arne Slot vezetőedző az új játékosai közül a Crystal Palace ellen kezdőcsapatba jelölte Kerkez mellett Florian Wirtzet, Jeremie Frimpongot és Hugo Ekitikét is. Utóbbi kettő gólt szerzett, Wirtz megmozdulásait is árgus szemekkel figyelte mindenki – tán csak a magyar válogatott balhátvéd játszott kicsit radar alatt. A hajdani Bajnokok Ligája-győztes bekk mégis rá hegyezte ki a soros szurkapiszkáját, látván a Pool-védelem szembetűnő gyengélkedését.

Szerinte Kerkez tehet mindenről

„Az LFC remekül néz ki a támadások terén, de védekezésben sebezhető, ahogy azt az egész előszezonban is láthattuk. A kapott gólok zöme az agresszív ember, ember elleni játékból és a mögöttük szabadon hagyott területek területekből adódnak. Ma Kerkezt belülre csalja Sarr, így Gakpót egyedül hagyja a szárnyvédővel” – figyelmeztetett Carragher már a szünetben, 1-1-es állásnál, majd a vereség után újra megerősítette a saját korábbi X-bejegyzését.

Ha jogos is Carragher bírálata a Liverpool hézagos védekezését illetően, ez aligha csak Kerkez hibája. A korábbi skót válogatott csatár, Ally McCoist ugyanakkor arra figyelmeztette légósunkat: akármennyire is előnybe került a posztjáért folyó versenyben – elvégre az eddigi fix balhátvéd, Andy Robertson csak a hajrá perceire állt be a helyére, a távozóban lévő Kosztasz Cimikaszt pedig a meccskeretbe sem nevezték –, honfitársa nem fogja harc nélkül átadni a helyét a csapatban.

Szoboszlaiék híveinek többsége pedig a visszajelzéseik alapján – az esetleges hibák dacára is – elégedett volt a 21 éves magyar légiós debütálásával az első tétmeccsén új csapatában. A második következhet pénteken (21.00, tv: Match 4), a Premier League szezonrajtján, amikor korábbi csapata, a Bournemouth látogat az Anfieldre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu