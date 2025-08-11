Kiveri a biztosítékot: Szoboszlai után Kerkezbe állt bele a Liverpool legendája

Lassacskán talán már a Liverpool-szurkolók körében is kiveri a biztosítékot Jamie Carragher azzal, hogy időről időre magyar kedvencüket bírálja. Eddig Szoboszlai Dominik volt a klublegenda visszatérő célpontja, de a vasárnap a Wembleyben elvesztett (2-2, tizenegyesekkel 2-3) angol Szuperkupa-meccsen már az új szerzeményt, Kerkez Milost találta meg egy éles kritikával.
Arne Slot vezetőedző az új játékosai közül a Crystal Palace ellen kezdőcsapatba jelölte Kerkez mellett Florian Wirtzet, Jeremie Frimpongot és Hugo Ekitikét is. Utóbbi kettő gólt szerzett, Wirtz megmozdulásait is árgus szemekkel figyelte mindenki – tán csak a magyar válogatott balhátvéd játszott kicsit radar alatt. A hajdani Bajnokok Ligája-győztes bekk mégis rá hegyezte ki a soros szurkapiszkáját, látván a Pool-védelem szembetűnő gyengélkedését.
„Az LFC remekül néz ki a támadások terén, de védekezésben sebezhető, ahogy azt az egész előszezonban is láthattuk. A kapott gólok zöme az agresszív ember, ember elleni játékból és a mögöttük szabadon hagyott területek területekből adódnak. Ma Kerkezt belülre csalja Sarr, így Gakpót egyedül hagyja a szárnyvédővel” – figyelmeztetett Carragher már a szünetben, 1-1-es állásnál, majd a vereség után újra megerősítette a saját korábbi X-bejegyzését.
Ha jogos is Carragher bírálata a Liverpool hézagos védekezését illetően, ez aligha csak Kerkez hibája. A korábbi skót válogatott csatár, Ally McCoist ugyanakkor arra figyelmeztette légósunkat: akármennyire is előnybe került a posztjáért folyó versenyben – elvégre az eddigi fix balhátvéd, Andy Robertson csak a hajrá perceire állt be a helyére, a távozóban lévő Kosztasz Cimikaszt pedig a meccskeretbe sem nevezték –, honfitársa nem fogja harc nélkül átadni a helyét a csapatban.
Szoboszlaiék híveinek többsége pedig a visszajelzéseik alapján – az esetleges hibák dacára is – elégedett volt a 21 éves magyar légiós debütálásával az első tétmeccsén új csapatában. A második következhet pénteken (21.00, tv: Match 4), a Premier League szezonrajtján, amikor korábbi csapata, a Bournemouth látogat az Anfieldre.
