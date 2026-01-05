Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés: menesztette vezetőedzőjét a Manchester United

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 12:05
A klub a honlapján jelentette be a hírt.
Menesztette Rúben Amorim vezetőedzőt a Manchester United labdarúgócsapata. A klub hétfőn honlapján jelentette be a hírt, egy nappal azután, hogy az együttes 1-1-es döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Leeds United vendégeként.

Rúben Amorim és a Manchester United mindent elvesztett
Menesztette Rúben Amorimot a Manchester United / Fotó: BURAK AKBULUT/AFP

Menesztette Rúben Amorimot a Manchester United

 Amorim a találkozót követően határozottan kijelentette, hogy nem fog lemondani és ki szeretné tölteni menedzseri szerződését, mely 2027 nyaráig szólt.

Így, hogy a Manchester United a hatodik helyen áll a Premier league-ben, a klub vezetése úgy döntött, ez remek alkalom a váltásra. A jelenlegi állapot ugyanis kiváló esélyt ad az új stábnak arra, hogy a csapat a lehető legelőkelőbb helyen végezzen a szezon végén

 - áll az MU közleményében.

Amorim 2024. november 11-én vette át a Vörös Ördögök irányítását, s azóta 63 tétmérkőzésen mindössze 24 győzelmet aratott a gárda. A szakember legnagyobb sikereként az előző szezonban az Európa-liga fináléjába vezette a gárdát, melyben kikapott a Tottenham Hotspurtől - írja az MTI.

 

