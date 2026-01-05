SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orvosi vészhelyzet a stadionban, meghalt egy szurkoló

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 06:21
A tragédia a a Leeds–Manchester United meccs előtt történt. A stadionban történt szörnyűség ellenére a meccs lezajlott.
Bors
A Leeds United posztolt a vasárnapi, Manchester United elleni Premier League-rangadó előtti tragédiáról, ami a stadionban történt.

A stadionban történt meg a legrosszabb
Megrázó helyzet alakult ki a stadionban

A klub tájékoztatása szerint orvosi vészhelyzet volt a stadionban, meghalt egy szurkoló a meccs előtt:

A Leeds United mély megrendüléssel erősíti meg, hogy egy szurkoló sajnálatos módon elhunyt a Manchester United elleni Premier League-mérkőzésünk előtt az Elland Roadon. Gondolataink a szurkoló családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

