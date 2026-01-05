Orvosi vészhelyzet a stadionban, meghalt egy szurkoló

A Leeds United posztolt a vasárnapi, Manchester United elleni Premier League-rangadó előtti tragédiáról, ami a stadionban történt.
A klub tájékoztatása szerint orvosi vészhelyzet volt a stadionban, meghalt egy szurkoló a meccs előtt:
A Leeds United mély megrendüléssel erősíti meg, hogy egy szurkoló sajnálatos módon elhunyt a Manchester United elleni Premier League-mérkőzésünk előtt az Elland Roadon. Gondolataink a szurkoló családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban.
