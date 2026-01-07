Ezt nézni is rossz, Szoboszlaiékat látni sem akarják a szurkolók

Augusztusban még Szoboszlai Dominik csodagóljával 1-0-ra nyert a címvédő, a Vörösök szurkolói most félve gondolnak a rangadó "visszavágójára". Az Arsenal-Liverpool meccs előtt ég és föld a különbség a két csapat hangulata között. A londoniak magabiztosan vezetik a tabellát, 14 pontot vernek a Poolra, míg a vendégek ugyan november vége óta veretlenek, a győzelmek mellett a jó játék is elmarad. Az Athletic például arról számol be, hogy még ezen a héten kirúgják Arne Slot vezetőedzőt.

Arne Slot számára az Arsenal-Liverpool meccs lehet a búcsú / Fotó: Peter Byrne - PA Images

A Liverpool szurkolói attól tartanak, rémálom lesz a számukra a csütörtöki rangadó.

"Inkább be sem kapcsolom a tévét" "Ez ijesztő lesz"

- írták kommentben a Liverpool fanatikusai, akik ritkán látható pesszimizmussal várják a csatát.

Arsenal-Liverpool után kezdődhet az FA-kupa

A Liverpool 2026-ban eddig két döntetlent játszott. A csütörtöki rangadó után hétfőn a Barnsley lesz az ellenfél az FA-kupában. Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor már nem Arne Slot lesz a Pool edzője.