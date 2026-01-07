Ezt nézni is rossz, Szoboszlaiékat látni sem akarják a szurkolók

Augusztusban még Szoboszlai Dominik csodagóljával 1-0-ra nyert a címvédő, a Vörösök szurkolói most félve gondolnak a rangadó "visszavágójára". Az Arsenal-Liverpool meccs előtt ég és föld a különbség a két csapat hangulata között. A londoniak magabiztosan vezetik a tabellát, 14 pontot vernek a Poolra, míg a vendégek ugyan november vége óta veretlenek, a győzelmek mellett a jó játék is elmarad. Az Athletic például arról számol be, hogy még ezen a héten kirúgják Arne Slot vezetőedzőt.
A Liverpool szurkolói attól tartanak, rémálom lesz a számukra a csütörtöki rangadó.
"Inkább be sem kapcsolom a tévét" "Ez ijesztő lesz"
- írták kommentben a Liverpool fanatikusai, akik ritkán látható pesszimizmussal várják a csatát.
A Liverpool 2026-ban eddig két döntetlent játszott. A csütörtöki rangadó után hétfőn a Barnsley lesz az ellenfél az FA-kupában. Ha hinni lehet a pletykáknak, akkor már nem Arne Slot lesz a Pool edzője.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.