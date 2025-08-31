Szoboszlai csodagóllal okozott szenzációt a csúcsrangadón

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként kapott lehetőséget a Liverpoolban, de ez nem hátráltatta abban, hogy ő legyen az Arsenal elleni rangadó hőse. Csapata végig kínlódott az Arsenallal, nem talált fogást rajta, Ekitike és Wirtz is csalódást okozott.

Szoboszlai szenzációs gólt szerzett Fotó: AFP

A 83. percben, 0-0-nál, szabadrúgáshoz jutott a Liverpool középről, 25 méterről. Gakpo, Szalah és Szoboszlai állt a labda mögött, átbeszélték a helyzetet, majd előbbi kettő távozott. A magyar légiós egyedül marad, aztán nekifutott, jobbal ellőtte a labdát, ami magasan repült, és a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba. Gyönyörű gól volt.

Dominik Szoboszlai is a special player, always delivers whenever his team needs him pic.twitter.com/Ec5AyCQVMf — The Over taker🚘 (@kiizarogic) August 31, 2025

A Liverpool Szoboszlai találatával 1-0-ra nyerte a rangadót, és három forduló után hibátlan teljesítménnyel, kilenc ponttal áll.