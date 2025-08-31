Szoboszlai csodagóllal okozott szenzációt a csúcsrangadón

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 19:26
A Liverpool 1-0-ra verte az Arsenalt az angol labdarúgó Premier League 3. fordulójának vasárnapi rangadóján. Szoboszlai Dominik álomgóllal villant.
Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként kapott lehetőséget a Liverpoolban, de ez nem hátráltatta abban, hogy ő legyen az Arsenal elleni rangadó hőse. Csapata végig kínlódott az Arsenallal, nem talált fogást rajta, Ekitike és Wirtz is csalódást okozott.

Szoboszlai
Szoboszlai szenzációs gólt szerzett Fotó: AFP

A 83. percben, 0-0-nál, szabadrúgáshoz jutott a Liverpool középről, 25 méterről. Gakpo, Szalah és Szoboszlai állt a labda mögött, átbeszélték a helyzetet, majd előbbi kettő távozott. A magyar légiós egyedül marad, aztán nekifutott, jobbal ellőtte a labdát, ami magasan repült, és a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba. Gyönyörű gól volt.

A Liverpool Szoboszlai találatával 1-0-ra nyerte a rangadót, és három forduló után hibátlan teljesítménnyel, kilenc ponttal áll.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
