Szoboszlai csodagóllal okozott szenzációt a csúcsrangadón

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként kapott lehetőséget a Liverpoolban, de ez nem hátráltatta abban, hogy ő legyen az Arsenal elleni rangadó hőse. Csapata végig kínlódott az Arsenallal, nem talált fogást rajta, Ekitike és Wirtz is csalódást okozott.
A 83. percben, 0-0-nál, szabadrúgáshoz jutott a Liverpool középről, 25 méterről. Gakpo, Szalah és Szoboszlai állt a labda mögött, átbeszélték a helyzetet, majd előbbi kettő távozott. A magyar légiós egyedül marad, aztán nekifutott, jobbal ellőtte a labdát, ami magasan repült, és a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba. Gyönyörű gól volt.
A Liverpool Szoboszlai találatával 1-0-ra nyerte a rangadót, és három forduló után hibátlan teljesítménnyel, kilenc ponttal áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.