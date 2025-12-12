"Csak nehogy baj legyen" - Szoboszlait féltik Liverpoolban

Nem csak statisztikai mutatókban, játékpercekben is egyedülálló, amit Szoboszlai Dominik művel idén Liverpoolban. A magyar játékos a csapatkapitány Virgil van Dijk társaságában a legtöbb időt töltötte a pályán tétmeccsen augusztus óta. Klubjukban 1980, emellett a válogatottban 540 percnél tartanak, ez összesen 2520 minutum. Az öt európai topligában csak egyetlen ember focizott többet náluk.

Szoboszlai Dominikot idén egyszer sem cserélték le / Fotó: Liverpool FC

A magyar labdarúgó a klubjában 22, a válogatottban hat meccset játszott végig, egyszer sem cserélték le. Nem csoda, hogy a drukkerek féltik őt a sérüléstől.

"Csak nehogy baj legyen" - kommentelnek aggódva liverpooliak, persze azt ők sem szeretnék, ha a csapat legjobbját pihentetnék a kispadon.

Mexikói focista előzi Szoboszlait

Szoboszlainál és Van Dijknál csak egyetlen labdarúgó játszott idén többet a topligákban, ő a Bologna mexikói játékosa, Johan Vazquez.