"Csak nehogy baj legyen" - Szoboszlait féltik Liverpoolban

Nem csak statisztikai mutatókban, játékpercekben is egyedülálló, amit Szoboszlai Dominik művel idén Liverpoolban. A magyar játékos a csapatkapitány Virgil van Dijk társaságában a legtöbb időt töltötte a pályán tétmeccsen augusztus óta. Klubjukban 1980, emellett a válogatottban 540 percnél tartanak, ez összesen 2520 minutum. Az öt európai topligában csak egyetlen ember focizott többet náluk.
A magyar labdarúgó a klubjában 22, a válogatottban hat meccset játszott végig, egyszer sem cserélték le. Nem csoda, hogy a drukkerek féltik őt a sérüléstől.
"Csak nehogy baj legyen" - kommentelnek aggódva liverpooliak, persze azt ők sem szeretnék, ha a csapat legjobbját pihentetnék a kispadon.
Szoboszlainál és Van Dijknál csak egyetlen labdarúgó játszott idén többet a topligákban, ő a Bologna mexikói játékosa, Johan Vazquez.
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.