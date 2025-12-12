Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Csak nehogy baj legyen" - Szoboszlait féltik Liverpoolban

Premier League
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 09:30
LiverpoolbanSzoboszlai Dominik
Egyetlen labdarúgó játszott idén többet, mint a Liverpool középpályása. Szoboszlai Dominik a klubjában és a válogatottban is kihagyhatatlan idén.

Nem csak statisztikai mutatókban, játékpercekben is egyedülálló, amit Szoboszlai Dominik művel idén Liverpoolban. A magyar játékos a csapatkapitány Virgil van Dijk társaságában a legtöbb időt töltötte a pályán tétmeccsen augusztus óta. Klubjukban 1980, emellett a válogatottban 540 percnél tartanak, ez összesen 2520 minutum. Az öt európai topligában csak egyetlen ember focizott többet náluk.

Szoboszlai Dominikot idén egyszer sem cserélték le
Szoboszlai Dominikot idén egyszer sem cserélték le / Fotó: Liverpool FC

A magyar labdarúgó a klubjában 22, a válogatottban hat meccset játszott végig, egyszer sem cserélték le. Nem csoda, hogy a drukkerek féltik őt a sérüléstől.

"Csak nehogy baj legyen" - kommentelnek aggódva liverpooliak, persze azt ők sem szeretnék, ha a csapat legjobbját pihentetnék a kispadon.

Mexikói focista előzi Szoboszlait

Szoboszlainál és Van Dijknál csak egyetlen labdarúgó játszott idén többet a topligákban, ő a Bologna mexikói játékosa, Johan Vazquez.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu