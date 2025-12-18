Ezt várta mindenki: Órákon belül hivatalos bejelentést tesz a Liverpool Szoboszlairól

Úgy tűnik, mindenki fellélegezhet: Angliában immár szinte kész tényként kezelik, hogy Szoboszlai Dominik felépülése a vártnál is kedvezőbben alakul, és hamarosan ismét a pályán láthatjuk a magyar válogatott csapatkapitányát. A középpályás a Brighton elleni, 2-0-ra megnyert angol bajnokin szenvedett sérülést, miután egy rúgást kapott a lábára, amely után azonnal a bokájához kapott, és fájdalmában a gyepet ütötte.

Szoboszlai Dominik sérülése nem súlyos, már a Tottenham ellen visszatérhet Fotó: Marco Canoniero

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nem nyilatkozott túl derűlátóan az esetet követően, így sokan attól tartottak, hogy Szoboszlaira akár többhetes kényszerpihenő is várhat. Azonban úgy fest, a magyar klasszist ebben az idényben még a sérülések sem tudják megállítani, és akár már a hétvégén, a Tottenham elleni rangadón pályára léphet.

A The Athletic értesülései szerint a játékos szereplésével kapcsolatban pénteken születhet végleges döntés, majd hivatalos tájékoztatás, ám még a legpesszimistább forgatókönyv esetén is biztosra vehető, hogy Szoboszlai a december 27-i, Wolverhampton elleni találkozóra már százszázalékos állapotban lesz.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Dominik Szoboszlai is hoping to be fit for trip to Spurs. No final decision yet but he is recovering well.



Joe Gomez's hamstring injury not serious but he is also set to miss this weekend's game.



— @JamesPearceLFC pic.twitter.com/uwPGLX7pgP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 17, 2025

Szoboszlai készen áll a bevetésre

A lap úgy tudja, a középpályás bokája kifejezetten jól reagált a kezelésekre, és a szakmai stáb pénteki döntésén múlik a sorsa, de maga Szoboszlai reméli, hogy pályára léphet a szombat esti rangadón.

Ez mindenképpen pozitív fejlemény, ugyanakkor a klub várhatóan nem vállal felesleges kockázatot. Szoboszlai ugyanis mindössze egy sárga lapra van az eltiltástól, és a menedzser aligha engedné, hogy a nem teljesen egészséges bokáját terhelje, különösen annak fényében, hogy a 25 éves sztár ebben az idényben egyértelműen a Liverpool egyik, ha nem a legmeghatározóbb játékosa.

A szurkolók is ezen az állásponton vannak: szerintük is felelőtlenség lenne Szoboszlait a kezdőcsapatba nevezni, főleg, hogy Van Dijk mellett idén ő töltötte a legtöbb percet a pályán.

Remélhetőleg Szoboszlai kap egy kis megérdemelt pihenőt és csak karácsony után tér vissza. Egy meccsig megleszünk nélküle

– fogalmazott a Vörösök egyik szimpatizánsa.

Pihentetni kéne, de sajnos Slot még nem hallott a rotálásról

– írta a másik.