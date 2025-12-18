Ezt várta mindenki: Órákon belül hivatalos bejelentést tesz a Liverpool Szoboszlairól

Úgy tűnik, mindenki fellélegezhet: Angliában immár szinte kész tényként kezelik, hogy Szoboszlai Dominik felépülése a vártnál is kedvezőbben alakul, és hamarosan ismét a pályán láthatjuk a magyar válogatott csapatkapitányát. A középpályás a Brighton elleni, 2-0-ra megnyert angol bajnokin szenvedett sérülést, miután egy rúgást kapott a lábára, amely után azonnal a bokájához kapott, és fájdalmában a gyepet ütötte.
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot nem nyilatkozott túl derűlátóan az esetet követően, így sokan attól tartottak, hogy Szoboszlaira akár többhetes kényszerpihenő is várhat. Azonban úgy fest, a magyar klasszist ebben az idényben még a sérülések sem tudják megállítani, és akár már a hétvégén, a Tottenham elleni rangadón pályára léphet.
A The Athletic értesülései szerint a játékos szereplésével kapcsolatban pénteken születhet végleges döntés, majd hivatalos tájékoztatás, ám még a legpesszimistább forgatókönyv esetén is biztosra vehető, hogy Szoboszlai a december 27-i, Wolverhampton elleni találkozóra már százszázalékos állapotban lesz.
A lap úgy tudja, a középpályás bokája kifejezetten jól reagált a kezelésekre, és a szakmai stáb pénteki döntésén múlik a sorsa, de maga Szoboszlai reméli, hogy pályára léphet a szombat esti rangadón.
Ez mindenképpen pozitív fejlemény, ugyanakkor a klub várhatóan nem vállal felesleges kockázatot. Szoboszlai ugyanis mindössze egy sárga lapra van az eltiltástól, és a menedzser aligha engedné, hogy a nem teljesen egészséges bokáját terhelje, különösen annak fényében, hogy a 25 éves sztár ebben az idényben egyértelműen a Liverpool egyik, ha nem a legmeghatározóbb játékosa.
A szurkolók is ezen az állásponton vannak: szerintük is felelőtlenség lenne Szoboszlait a kezdőcsapatba nevezni, főleg, hogy Van Dijk mellett idén ő töltötte a legtöbb percet a pályán.
Remélhetőleg Szoboszlai kap egy kis megérdemelt pihenőt és csak karácsony után tér vissza. Egy meccsig megleszünk nélküle
– fogalmazott a Vörösök egyik szimpatizánsa.
Pihentetni kéne, de sajnos Slot még nem hallott a rotálásról
– írta a másik.
