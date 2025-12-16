Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Aggasztó, amit Szoboszlaival kapcsolatban kiszúrtak a Liverpool fotóján

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 18:45
sérülésLiverpool
Megtartotta szokásos karácsonyi látogatását a helyi gyermekkórházban a Liverpool focicsapata. Szoboszlai Dominik viszont egyik képen sincs ott, amit az érte aggódó szurkolók a sérülésének tudnak be.
A decemberi hagyományoknak megfelelően a Liverpool férfi focicsapata látogatást tett az Alder Hey Gyermekkórházban, hogy egy kis ünnepi hangulatot teremtsenek. Arne Slot vezetőedző és játékosai találkoztak és fényképezkedtek a gyermekekkel – akiket finomságokkal is megleptek. Szoboszlai Dominik viszont egyik képen sincs ott, amit az érte aggódó szurkolók a Brighton ellen elszenvedett bokasérülésének tudnak be.

Szoboszlai Dominik nélkül Kerkez Milos
Kerkez Milos is ellátogatott a liverpooli gyermekkórházba, Szoboszlai Dominik viszont egyik képen sincs ott / Fotó: Liverpool FC

Véleményem szerint ez a hely tele van hősökkel, akik sok gyereket segítettek át a nehéz időkön. Nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is

– idézi a liverpoolfc.com Virgil van Dijk csapatkapitány szavait.

Curtis Jones hozzátette, imádnak mosolyt csalni a gyerekek, a személyzet és a családtagok arcára.

A liverpooli szurkolókat is meghatották a kórházlátogatáson készült fotók / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominikot hiányolták a fotókról

A liverpooli szurkolókat is meghatották a kórházlátogatáson készült fotók, de többen kiszúrták, hogy Szoboszlai Dominik egyiken sem látható. Az érte aggódó drukkerek ezt annak tudják be, hogy a Brighton ellen elszenvedett bokasérüléséből lábadozik. Egyben nyugtalanítja is őket a gondolat, a szombati Tottenham-Liverpool angol bajnokin (18:30, tv: Spíler 1) vajon számíthatnak-e kedvencükre. Mert abban valamennyien biztosak, ha valaki, akkor Szoboszlai biztosan ott lett volna a jótékonysági eseményen, ha nem hátráltatja valami komolyabb.

