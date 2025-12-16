Aggasztó, amit Szoboszlaival kapcsolatban kiszúrtak a Liverpool fotóján

A decemberi hagyományoknak megfelelően a Liverpool férfi focicsapata látogatást tett az Alder Hey Gyermekkórházban, hogy egy kis ünnepi hangulatot teremtsenek. Arne Slot vezetőedző és játékosai találkoztak és fényképezkedtek a gyermekekkel – akiket finomságokkal is megleptek. Szoboszlai Dominik viszont egyik képen sincs ott, amit az érte aggódó szurkolók a Brighton ellen elszenvedett bokasérülésének tudnak be.
Véleményem szerint ez a hely tele van hősökkel, akik sok gyereket segítettek át a nehéz időkön. Nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is
– idézi a liverpoolfc.com Virgil van Dijk csapatkapitány szavait.
Curtis Jones hozzátette, imádnak mosolyt csalni a gyerekek, a személyzet és a családtagok arcára.
A liverpooli szurkolókat is meghatották a kórházlátogatáson készült fotók, de többen kiszúrták, hogy Szoboszlai Dominik egyiken sem látható. Az érte aggódó drukkerek ezt annak tudják be, hogy a Brighton ellen elszenvedett bokasérüléséből lábadozik. Egyben nyugtalanítja is őket a gondolat, a szombati Tottenham-Liverpool angol bajnokin (18:30, tv: Spíler 1) vajon számíthatnak-e kedvencükre. Mert abban valamennyien biztosak, ha valaki, akkor Szoboszlai biztosan ott lett volna a jótékonysági eseményen, ha nem hátráltatja valami komolyabb.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.