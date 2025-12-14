"Melletted vagyunk" - Szoboszlaiért aggódnak, üzentek neki a liverpooli szurkolók

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban Hugo Ekitiké góljával 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitányával először történt meg a szezonban, hogy Arne Slot lecserélte, ám nem fáradtság, hanem sérülés miatt. A liverpooli drukkerek most Szoboszlai Dominikért aggódnak.

Szoboszlai Dominikot sérülés miatt lecserélte Arne Slot a Liverpool-Brighton meccsen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai Dominik sérülése miatt aggódnak a szurkolók

A Liverpool sztárja a 69. percben kapott egy rúgást a bokájára, ezt követően kétségbeesetten verte a földet fájdalmában. Arne Slot a mérkőzés után elmondta, bízik a felépülésében.

Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!

🎙️Arne Slot on Szoboszlai's injury:



A Vörösök-szurkolói azonban az X-oldalon fejezték ki együttérzésüket Szoboszlaival, de nagyon aggódnak, hogy sérülése sokkal komolyabb, mint az elsőre tűnik.

Remélem, nem komoly a sérülése. Gyors gyógyulást kívánok.

- írta az egyik aggódó drukker.

Melletted vagyunk és reméljük, minél hamarabb felépülsz.

- kommentelt egy másik Liverpool-szurkoló.

Ő a csapat legjobbja, minél hamarabb gyógyulj meg!

- fűzte hozzá az egyik poszthoz egy rajongó.

A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában. A Vörösök-szurkolói remélik, Szoboszlai Dominik addigra felépül és újra bevethető lesz.