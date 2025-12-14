"Melletted vagyunk" - Szoboszlaiért aggódnak, üzentek neki a liverpooli szurkolók

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban Hugo Ekitiké góljával 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitányával először történt meg a szezonban, hogy Arne Slot lecserélte, ám nem fáradtság, hanem sérülés miatt. A liverpooli drukkerek most Szoboszlai Dominikért aggódnak.
A Liverpool sztárja a 69. percben kapott egy rúgást a bokájára, ezt követően kétségbeesetten verte a földet fájdalmában. Arne Slot a mérkőzés után elmondta, bízik a felépülésében.
Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!
A Vörösök-szurkolói azonban az X-oldalon fejezték ki együttérzésüket Szoboszlaival, de nagyon aggódnak, hogy sérülése sokkal komolyabb, mint az elsőre tűnik.
Remélem, nem komoly a sérülése. Gyors gyógyulást kívánok.
- írta az egyik aggódó drukker.
Melletted vagyunk és reméljük, minél hamarabb felépülsz.
- kommentelt egy másik Liverpool-szurkoló.
Ő a csapat legjobbja, minél hamarabb gyógyulj meg!
- fűzte hozzá az egyik poszthoz egy rajongó.
A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában. A Vörösök-szurkolói remélik, Szoboszlai Dominik addigra felépül és újra bevethető lesz.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
