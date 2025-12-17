"Gagyi játékos, ez egy falábú" - keményen beleszálltak Szoboszlaiba a kommentelők

Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett a Liverpool-Brighton mérkőzésen, amelyet a Vörösök 2-0-ra megnyertek. A magyar válogatott csapatkapitányát a 84. percben kényszerűségből lecserélték, azóta pedig nem érkeztek biztató hírek az állapotáról. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a találkozó után elmondta, bízik benne, hogy Szoboszlai minél hamarabb felépül. Sajnos azonban a kommentelők egy része nem ebben bízik: a közösségi médiában többen kárörömmel reagálták a sajnálatos sérülésre.

Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett, ám nem mindenki szomorú emiatt Fotó: NurPhoto

Szoboszlai sérülése rengeteg kommentet generált

A Liverpool-sztárjának állapotáról egyelőre keveset lehet tudni, az viszont biztos, hogy néhányan egyáltalán nem szomorkodnak, és a kicsinyes kárörömüket a kommentfalakon élték meg.

"Remélem, soha nem lép pályára a falábú"

- írta az egyik kommentelő.

Azért cserélték le, mert gagyi játékos. Céltalanul rohangál, ügyetlen

- kommentelte egy másik szurkoló.

Akkor így végre nem fog 10 emberrel játszani a Pool

- szólt hozzá egy másik drukker, aki szerint, ha Szoboszlai fent van a pályán, akkor csak gyengíti a csapatát.

Mégsem akkora sztár? Fizikailag nulla.

- mondta egy másik hozzászóló.

Ugyanakkor számos aggódó hozzászólás is érkezett, a legtöbben azt kívánják, hogy Szoboszlai Dominik minél hamarabb felépüljön.

A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában.

