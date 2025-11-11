"Nem befolyásolja a vereség Dominikot" - Szoboszlairól beszélt Priskin Tamás

A magyar válogatott az F csoport második helyéről vág neki az utolsó két vb-selejtezőnek. Ha Marco Rossi csapata csütörtök este idegenben legyőzi Örményországot, akkor óriásit lép a továbbjutás felé. Priskin Tamás, a válogatott korábbi csatára szerint a csapat remek formában van, és semmi akadálya annak, hogy mindkét találkozón győzelmet arasson.
Nyilván mindig pozitívan állok a dolgokhoz, és úgy gondolom, hogy a magyar válogatottnak minden esélye megvan arra, hogy mindkét győzelmet begyűjtse.
- kezdte Priskin, aki a kapushelyzetről is beszélt.
"Sajnos Tóth Balázs megsérült, rá most nem számíthat a kapitány, de ott van Dibusz Dénes, és én mindig azt mondom, hogy kapusposzton a magyar válogatott rendben van. Az elmúlt mérkőzéseken Tóth Balázs nagyon jó teljesítményt nyújtott, de biztos vagyok benne, hogy Dibusz Dénes is kiválóan fog védeni."
Bár a Liverpool nincs kirobbanó formában, és a hétvégi, Manchester City elleni 3-0-s vereség sem segített a hangulaton, Szoboszlai Dominik továbbra is stabil, meghatározó teljesítményt nyújt klubjában és a válogatottban.
Tudniillik egy nagyszerű játékosról beszélünk, aki a Liverpoolban is meghatározó, profi futballista. Nem tudom elképzelni, hogy a hétvégi vereség bármilyen módon befolyásolná Dominikot. A válogatottnál teljesen más célok vannak, mint a klubcsapatánál, és biztos vagyok benne, hogy mindkét közelgő mérkőzésen nagy segítségére lesz a csapatnak.
A Liverpool másik magyarjáról, Kerkez Milosról is szót ejtett Priskin, aki szerint a magyar válogatottnak szüksége lesz a védő jó teljesítményére.
"Milos bizonyította, hogy nagyszerű játékos, pedig még nagyon fiatal. Nem véletlenül került a Liverpoolhoz. A magyar válogatottban is fontos szerepe van, és biztos vagyok benne, hogy a maximumot fogja nyújtani. A következő két mérkőzésen is szükség lesz az erősségeire."
"Nehéz mérkőzés lesz a jereváni, láttuk a hazai összecsapáson is, hogy nem egyszerű ellenük játszani. Az örmény csapat bizonyította, hogy képes nagy eredményekre, odahaza legyőzték az íreket. Szóval biztosan nem vár ránk könnyű meccs. Ahhoz, hogy a magyar válogatott a csoportjában második helyen végezzen, nagyon fontos lenne a győzelem. Bízom benne, hogy sikerül."
Priskin ígéri, az írek ellen a Puskás Arénában fog szurkolni a magyar válogatottnak.
A csütörtöki mérkőzést biztosan otthon, vagy barátokkal a tévé előtt fogom nézni, a vasárnapi találkozón pedig természetesen személyesen leszek ott.
