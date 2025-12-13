Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Komoly vitákat kavart Szoboszlai Dominik fizetése

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:30
Összegyűjtötték, mennyi pénzt kapnak hetente a Liverpool-játékosok. Szoboszlai Dominik fizetése vitákat szült a szurkolók körében.
Komoly vitákat kavart Szoboszlai Dominik fizetése, miután egy sportoldal összehasonlította a Liverpool-játékosok heti gázsiját. A magyar középpályásnak a teljesítménye és a hozzállása alapján is sokkal többet kellene keresnie a rajongók szerint.

A Premier Leauge-ben nem titok, melyik focista mennyi pénzt keres, de a SPORTbible Facebook-oldala most egy bejegyzésben összegyűjtötte a Liverpool-játékosok heti fizetését – szúrta ki a Mandiner. A lista élén a mára kegyvesztetté vált Mohamed Szalah áll heti 400 ezer fontos (175 millió Ft) fizetéssel, őt a csapatkapitány Virgil van Dijk követi 350 ezerrel (153 millió Ft). 

A csapat idei legjobbja, Szoboszlai Dominik ehhez képest „csak” 120 ezer fontot (52 millió Ft) keres hetente.

Szoboszlai Dominik fizetése kevés a szurkolók szerint

A sportoldal megkérdezte a követőit, mit gondolnak ezekről a fizetésekről, és a magyar középpályás keresete komoly felháborodást keltett a kommentelők körében. A szurkolók szerint Szoboszlainak a teljesítménye és a hozzáállása alapján ennél több pénzt kellene kapnia. Sőt, volt aki odáig ment, hogy véleménye szerint a csapatból jelenleg csak a magyar focista és egy másik középpályás, Alexis Mac Allister érdemel fizetést.

Liverpoolban egyébként már a hírek szerint dolgoznak azon, hogy meghosszabbítsák Szoboszlai Dominik szerződését, amely valószínűleg fizetésemeléssel is járna.

