Komoly vitákat kavart Szoboszlai Dominik fizetése, miután egy sportoldal összehasonlította a Liverpool-játékosok heti gázsiját. A magyar középpályásnak a teljesítménye és a hozzállása alapján is sokkal többet kellene keresnie a rajongók szerint.
A Premier Leauge-ben nem titok, melyik focista mennyi pénzt keres, de a SPORTbible Facebook-oldala most egy bejegyzésben összegyűjtötte a Liverpool-játékosok heti fizetését – szúrta ki a Mandiner. A lista élén a mára kegyvesztetté vált Mohamed Szalah áll heti 400 ezer fontos (175 millió Ft) fizetéssel, őt a csapatkapitány Virgil van Dijk követi 350 ezerrel (153 millió Ft).
A csapat idei legjobbja, Szoboszlai Dominik ehhez képest „csak” 120 ezer fontot (52 millió Ft) keres hetente.
A sportoldal megkérdezte a követőit, mit gondolnak ezekről a fizetésekről, és a magyar középpályás keresete komoly felháborodást keltett a kommentelők körében. A szurkolók szerint Szoboszlainak a teljesítménye és a hozzáállása alapján ennél több pénzt kellene kapnia. Sőt, volt aki odáig ment, hogy véleménye szerint a csapatból jelenleg csak a magyar focista és egy másik középpályás, Alexis Mac Allister érdemel fizetést.
Liverpoolban egyébként már a hírek szerint dolgoznak azon, hogy meghosszabbítsák Szoboszlai Dominik szerződését, amely valószínűleg fizetésemeléssel is járna.
