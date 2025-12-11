Arne Slot szerint maradt remény, Szalah bocsánatkérését várja az edző

Lehet, hogy könnyebb nélküle? Nem igazán esik szó arról, hogy amióta Mohamed Szalah kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, Arne Slot együttese négy mérkőzés óta veretlen. Mint ismert, az egyiptomi klasszis és a vezetőedző kapcsolata teljesen megromlott: a támadó Leeds elleni meccs utáni kirohanása szerint már egyáltalán nem kommunikálnak egymással. Mindezek ellenére úgy tűnik, mégis maradt némi remény a békülésre – csak épp az nem világos, melyik félnek kellene megtennie az első lépést.

Mohamed Szalah padoztatása óta két győzelem s két döntetlen a Liverpool mérlege Fotó: Liverpool FC

A BL-ben, az Inter ellen 1-0-ra megnyert összecsapáson Szalah még az utazó keretbe sem került be, így inkább otthonról üzent az Instagramon keresztül. Azonban a holland szakember lefújást követő nyilatkozatából kiderült: mégis van esély a kibékülésre, feltéve, hogy a futballista belátja, túllőtt a célon szókimondó nyilatkozatával.

A legfontosabb kérdés, hogy a játékos érzi-e, hogy hibázott. Soha nem mondtam, hogy nem fogunk erről az egészről beszélni. A következő kérdés az, hogy a kezdeményezés tőlem vagy tőle érkezzen? Erre kell megtalálnunk a választ

– fogalmazott a Liverpoollal a legutóbbi szezonban Premier League-győztes szakember.

Szalah térfelén a labda

A mérkőzés másnapján már állítólag megkezdődtek a béketárgyalások: több, liverpooli ügyekben jártas újságíró is kiszivárogtatta, hogy Szalah és Slot Richard Hughes sportigazgatóval találkozott. A hírek szerint azt várják az egyiptomi sztártól, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a menedzsertől. Amennyiben ez megtörténik, esély mutatkozik rá, hogy a hétvégi, Brighton elleni találkozón már visszatérhet a keretbe.

Arne Slot and Richard Hughes will tell Mohamed Salah that he needs to make a public apology in the meeting scheduled for today. He knows it himself and will make a public apology soon. — James Wray (@jameswrayy) December 10, 2025

Ezek után Szalah jobb szájízzel utazhatna az Afrika-kupára, amelyet követően talán már lecsillapodnának annyira a kedélyek, hogy tiszta fejjel üljön le a két fél, és megbeszéljék a nézeteltéréseiket. Feltéve, ha addig nem igazol el az egyiptomi és Slotot sem rúgja ki a klubvezetés.