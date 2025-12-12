Most jött: Megszületett a döntés Mohamed Szalah-ról Liverpoolban

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 19:22
LiverpoolBrighton
Megszületett a döntés. Mohamed Szalah ott lesz a keretben a Liverpool-Brighton angol bajnokin.
A szombati Liverpool-Brighton angol bajnoki mérkőzésre (16:00, tv: Spíler 1) visszakerül a hazaiak keretébe Mohamed Szalah. Mint ismert, az egyiptomi támadó azután került ki a Bajnokok Ligájában az Inter ellen készülő csapatból, hogy nagy port kavaró interjút adott a Leeds elleni mérkőzés után.

Liverpool-Brighton
Mohamed Szalah ott lesz a keretben a Liverpool-Brighton angol bajnokin Fotó: Sportsphoto/Allstar

Liverpool-Brighton: Mohamed Szalah visszatér

Arne Slot vezetőedző már a pénteki sajtótájékoztatón jelezte, hogy beszélgetni fog Szalah-val, és ennek a beszélgetésnek az eredménye dönti majd el, hogy mi lesz szombaton a Brighton ellen. A mindig jól értesült olasz transzferguru, Fabrizio Romano pedig már péntek este a közösségi oldalán azt közölte, hogy az egyiptomi támadó visszakerül a Liverpool keretébe.

Mo Salah visszatér a Liverpool csapatába, miután szemtől szemben beszéltek Slottal! Szalah a csapat tagja lesz a Brighton ellen az Anfielden, mielőtt jövő héten elindul az Afrikai Nemzetek Kupájára

– fogalmazott Instagram-oldalán Fabrizio Romano.

 

 

