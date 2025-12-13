Dühbe gurult liverpooli csapattársa miatt Mohamed Szalah

Továbbra is kérdéses a Liverpool egyiptomi válogatott támadójának a jövője. Mint ismert, három egymást követő meccsen is csereként számolt vele Arne Slot vezetőedző, mielőtt egy nagy port kavaró interjút adott a Leeds elleni meccs után, és kikerült az Inter elleni BL-mérkőzés keretéből. Egy megdöbbentő jelentés szerint Mohamed Szalah dühös az egyik liverpooli csapattársára.

Mohamed Szalah dühös Florian Wirtzre Fotó: Peter Byrne - PA Images

Mohamed Szalah dühös Florian Wirtzre

Egy német jelentés "öltözői ellenségként" jellemezte Mohamed Szalah-t, és azt írják, hogy az egyiptomi sztár dühös Florian Wirtzre.

Wirtz egy olyan jövőt jósol, amelyben Szalah-nak nincs szerepe, és ez feldühíti őt

– idézi a cikket a SportBible.

A 22 éves német játékos kezdőként lépett pályára a West Ham, a Sunderland illetve a Leeds ellen is, és bár az Inter ellen kikerült a kezdőcsapatból, a második félidőben pályára lépett, majd kiharcolta a mindent eldöntő büntetőt, amelyet Szoboszlai Dominik értékesített.

A cikkben "hatalmi harcnak" nevezték Szalah három egymást követő kispadra ültetését, amivel Arne Slot megpróbálja elterelni a figyelmet magáról és az idei szezon sikertelenségéről.