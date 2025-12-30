Szoboszlai Dominik kislányának három titka - ők a sportvilág babái 2025-ben

Babazsivaj, boldog posztok és könnyes mosolyok – ők a sportvilág babái 2025-ben. Az év során megszületett a Liverpool magyar sztárjának, Szoboszlai Dominiknak és feleségének, Buzsik Borkának a kislánya, míg a paksi közönségkedvenc Böde Dániel és a ferencvárosi kapus Böde-Bíró Blanka kisfiuk érkezését ünnepelhették. Újra anyai örömök elé nézett Hosszú Katinka is, a Schumacher családban pedig újabb generáció látta meg a napvilágot.

Tele lett a szívünk, ők a sportvilág babái 2025-ben / Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Ők a sportvilág babái 2025-ben

A Bors összegyűjtötte az idei év legédesebb csöppségeit, akik elrabolták a rajongók szívét.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya

Egyetlen évbe sűrűsödött minden, amiről csak álmodni lehet. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka életében 2025 a nagy mérföldkövek éve lett: esküvő, majd angol bajnoki cím a Liverpoollal, és augusztus 3-án osztották meg a szurkolókkal, hogy világra jött a kislányuk. Azóta minden közös pillanatuk és posztjuk újra és újra leveszi a lábáról a drukkereket, a Liverpool magyar sztárja pedig nemcsak a pályán, hanem apaként is főszerepbe került. Azonban titkok is övezik Szoboszlai kislányát: a nevét és az arcát továbbra sem osztották meg, sőt, a pontos születési dátumát sem tudják a rajongók.

Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia

A Paks FC csatára és a Ferencváros női kézilabdacsapatának kapusa július 18-án jelentette be, hogy megszületett közös gyermekük, Böde Dávid István. Böde Dániel és Blanka már mindenre felkészültek a baba érkezésére, a babakocsit is jóval korábban beszerezték. A korábbi magyar válogatott támadó azt is elárulta, hogy szeretné a sport irányába terelgetni gyermekét, de még dilemmában vannak a sportágválasztás terén.

A család közös fotóját IDE kattintva tekintheted meg.

Hosszú Katinka újabb kislánynak adott életet

Az olimpiai bajnok úszónő és párja október 3-án közösségi oldalaikon jelentették be, hogy megszületett második kislányuk, aki a Szofi nevet kapta. Hosszú Katinka 2025 januárjában vonult vissza hivatalosan az élsporttól, férjével, Gelencsér Mátéval pedig 2022 augusztusában kötötték össze az életüket. Első gyermekük, Layber-Gelencsér Kamília 2023 augusztusában született.