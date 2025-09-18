„Magyar Ronaldo” – Sallai Roland sztárként tér vissza Németországba

A Galatasarayhoz hasonlóan Sallai Roland is bomba formában készül az idei első Bajnokok Ligája-mérkőzésére (csütörtök, 21.00) az Eintracht Frankfurt vendégeként. A török sztárklub csaknem fél éve – a március végi, Besiktas elleni 1-2 óta – veretlen; az idei Süper lig-szezont ötből öt győzelemmel és 15-1-es gólkülönbséggel kezdte; a csapatában tavaly ide-oda tologatott labdarúgó pedig immár fix jobbhátvédként a legjobbak közé tartozik. Ráadásul Sallai Galatasaray előtti állomáshelyén, Freiburgban éppen a frankfurtiak ellen szerepelt a legeredményesebben: nyolc Bundesliga-meccsen egy góllal és három gólpasszal.

A korábbi freiburgi támadó, Sallai Galatasaray-jobbhátvédként tér vissza BL-be és Németországba

Sallai most is kulcsjátékos lehet a 19 éves Fenyő Noah személyében szintén magyar BL-kerettaggal készülő Eintracht ellen.

A stabilitás szobra: Sallai Roland megbízható teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, az idei szezonban a bajnokságban lejátszott mind az 5 mérkőzésén 7-es értékelés fölött teljesített

– emelték ki a labdarúgók statisztikáival foglalkozó Sofascore-nál elért osztályzatait.

Sallai Galatasaray-sztárként jutott vissza a BL-be

A Galatasaray és a török válogatott legendás csatára, a 2002-es világbajnokságon bronzérmes és a torna álomcsapatába is beválasztott Hasan Sas mégis félti Sallait attól, hogy a BL-meccsen a kispadra ültetik. Egyes elemzők szerint bármennyire is remekel a török riválisokkal szemben, a más szintet képviselő, Bundesliga-élklub Eintracht ellen gyenge pontot jelenthet jobbhátvédként a magyar légiós. Ráadásul a Galata bő két hete vett egy "igazi" jobbhátvédet, a Monacótól több mint 30 millió euróért kivásárolt elefántcsontparti válogatott Wilfried Singo személyében, aki eddig csak kétszer kapott összesen 22 percnyi játéklehetőséget Okan Buruk vezetőedzőtől. Felmerült, hogy Frankfurtban inkább őt kéne bevetni, Sas szerint viszont Sallai eddig a csapat legjobbja, akinek "mindenképpen helye van a csapatban, nagy igazságtalanság lenne kipöckölni".

Az interneten tömegével sorjázó hozzászólások alapján vele értenek egyet a Galatasaray szurkolói is, akik közül akad, aki egyenesen a magyarok Cristiano Ronaldójaként icsőíti:

Ez a srác a magyar Ronaldo

"Ő a láthatatlan hősünk a pályán";