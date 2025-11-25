Nehéz időszak, Sallai Rolandról kipakolt a legendás edző

Sorsdöntő napokhoz érkezett a Galatasaray labdarúgócsapata. Ez a hét kihathat a török sztárklub teljes szezonjára: a Bajnokok Ligája 9. helyezettjeként – azonos pontszámmal a címvédőként 5. Paris Saint-Germainnel, a Newcastle-lel, a Real Madriddal és a Liverpoollal is – a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásért küzd a belga Union SG ellen (kedd, 18.45, tv: Sport 1), jövő hétfőn pedig a bajnoságban a régi rivális és jelenleg is a nyakán lihegő Fenerbahce várja a híres-hírhedt isztambuli derbin. A lehető legrosszabbkor kapott tehát piros lapot és a kiállításával járó eltiltást Sallai Roland. A magyar légiós hiányát egy legendás török edző a Galata legnagyobb veszteségének látja.

Sallai Roland (balra) a legendás edző szerint még Osimhennél is jobban hiányozhat a fontos meccsek előtt álló Galatasaraynak

Fotó: Seskim Photo/MB Media

Mustafa Denizli személyében nem akárki emelte ki a szurkolók körében is mind népszerűbb Sallai hiányát a Galata legnagyobb érvágásaként, már ami a Fener elleni csúcsmeccset illeti. A hajdani török válogatott, gólkirály csatár az 1983/84-es szezonban éppen a klubnál fejezte be az aktív labdarúgó-pályafutását, de később edzőként alkotott igazán maradandót. Közel 40 év alatt kétszer dolgozott török szövetségi kapitányként, és többek között mindhárom isztambuli nagycsapat, a Galatasaray (kétszer), a Besiktas és a Fenerbahce trénereként is nyert bajnoki címet. A manapság tévés szakkommentátorként ténykedő 76 éves futballszakember elmondta: noha olyan sztárok dőltek ki sérülés miatt, mint az elefántcsontparti jobbhátvéd, Wilfried Singo és a gólkirály nigériai középcsatár, Victor Osimhen – csak kettejüket közel 106 millió euróért (41 milliárd forint) szerezte meg nyáron a Galata –, mégis Sallai fog a leginkább hiányozni Okan Buruk vezetőedző csapatából.

Edzője eddig leginkább a védelem jobb oldalán, illetve a támadósor két szélén számított Sallaira, az utóbbi napokban ellenben már arról szóltak a hírek, hogy balhátvédként kényszerül majd bevetni őt.

Sallai Roland jobban hiányozhat, mint a világsztár Osimhen

– A Galatasaray a szezon egyik legnehezebb hetében jár.

A sérült játékosokon túl is Sallai a legfontosabb a csapatban, akinek most nagyon rosszkor jött a kiesése. Sokoldalú játékos, az ő hiánya lesz a Galatasaray legnagyobb vesztesége

– mondta Denizli.