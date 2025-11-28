Szívbemarkoló találkozás, Gulácsi Péterék beteg gyerekek kívánságait teljesítik

Péntek esti (20.30, tv: Aréna 4), mönchenglabachi bajnoki mérkőzésük előtt Gulácsi Péter és lipcsei csapattársai arra is szakítottak időt, hogy ellátogassanak egy lipcsei gyerekkórházba. Mi több, a Bundesliga-futballisták kifejezetten sok időt töltöttek szerda délután a kis betegekkel és családtagjaikkal, gondozóikkal: nem csak ajándékokat vittek, de együtt játszottak, beszélgettek, és összegyűjtöttek tőlük egy kívánságistát is, amelyet a focisták saját pénzükből fognak teljesíteni.
Gulácsiék többek között a klinika rák- és koraszülöttosztályán is jártak. Az RB Leipzig csapatkapitánya, a tisztséget Orbán Willitől nyáron megörökölt német válogatott David Raum különösen meghatottan nyilatkozott a találkozásokról.
– A karácsonyi időszak mindig arról is szól, hogy visszaadjunk valamit – ez fontos számunkra. Azért voltunk a gyerekklinikán, hogy örömöt szerezzünk a gyerekeknek, sőt a családtagjaiknak és az ott dolgozóknak is, nyújtsunk nekik talán egy kis kikapcsolódást. Ami igazán megérintett, hogy sok gyerek azonnal körülnézett és tovább akarta adni az ajándékait a személyzetnek és a gondozóknak.
Örömmel szántunk időt arra is, hogy magunkkal vigyük a gyerekek néhány kívánságát, és alig várjuk, hogy azokat hamarosan teljesítsük
– mondta Raum, aki tavaly a feleségével járt ugyanitt, és örömmel nyugtázta, hogy egy akkor megismert édesanya babája éppen most közeledik ahhoz, hogy az egy éve kezdett terápia végeztével gyógyultan hazaengedjék.
Gulácsi Péter egyébként nemrég még egy budapesti mozgásjavító intézményben tett látogatást súlyosan és halmozottan mozgássérült gyerekeknél.
"...egy vidám délelőttöt tölthettem el a gyerekekkel. Jó érzés volt látni, milyen lelkesedéssel fogadtak, rengeteg kérdést kaptam a kapuséletről, a karrieremről és a válogatottról, én pedig örömmel meséltem nekik. A Csendben a csúcsra című önéletrajzi könyvem eladásából befolyó összeg rám eső részét az intézmény alapítványának, a Zsótér Pál Alapítványnak a támogatására ajánlom fel" – írta akkor a Facebook-bejegyzésében a magyar válogatottságtól 58 mérkőzéssel a háta mögött visszavonult kapusklasszis.
