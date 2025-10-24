Orbán Willinek nem hagynak esélyt, már rég az utódját keresik

Szaporodnak azok a jelek, melyek szerint Orbán Willinek nem lesz maradása Lipcsében. A magyar válogatott védő tíz éve alapember Lipcsében, 2027 nyaráig él a szerződése, mégis úgy tűnik, nem bíznak benne már hosszabb távon. A klubnál nyáron már fiatalítást sürgettek, majd elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot. Mostanra már ott tartunk, hogy házon belül és a játékospiacon is az utódját keresik a 32 éves játékosnak, pedig a bajnokikon továbbra is alapember a Bikáknál.

Orbán Willi hiába játszik jól, az utódját keresik Fotó: Maja Hitij

Amíg Orbán Willi a magyar válogatottban teljesített remekül Örményország és Portugália ellen, addig Lipcsében már azt tesztelték, hogyan működhet a védelem nélküle. A cseh Dukla elleni felkészülési meccsen az eddig kispadon jegelt El Chadaille Bitshiabu játszott a helyén. Nem is akárhogyan: Ole Werner edzőnek tetszett a Castello Lukebával alkotott belső védőpárosuk, bebizonyosodott, hogy a folytatásban tétmeccseken is számolhat vele. Ha nem működne, akkor pedig igazolnának.

Ők érkezhetnek Orbán Willi helyére

A Rblive oldal szerint a klub három fiatal tehetséget figyel, s történetesen mindhárman belső védők. Közülük az argentin Lautaro Rivero akár főnyeremény is lehetne, de érte bankot kellene robbantani. A 21 éves játékosért 100 millió eurót is elkérhet a River Plate, s Európába hívja többek között a Juventus, az Atlético Madrid és a Tottenham is. A másik jelölt sokkal olcsóbb lenne, a nigériai Benjamin Fredrick 2 millió euróért is vihető. Papíron ő a Brentford játékosa, de kölcsön a belga élvonalban, a Dender együttesében szerepel. A harmadik kiszemelt már ismerős a németeknél: a kameruni származású, de Németországban született Yann Bisseck idén a Nationalelfben már be is mutatkozott, ebben a szezonban kiszorult az olasz Internazionale csapatából: csak kétszer játszott. Az ő ára 35 millió euró lehet. Ha Orbánt a szerződése lejárta előtt adná el a klub, akkor jövő nyáron kaphatna érte utoljára pénzt.