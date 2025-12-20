Mohamed Szalah rossz hírt kapott Liverpoolból, oda az esélye

A Liverpool korábbi vezérigazgatója, Peter Moore figyelmeztette Mohamed Szalah-t, hogy a klubtulajdonosok nem őt fogják választani Arne Slot vezetőedzővel szemben. Mint ismert, a két fél közötti nézeteltérés azután került a címlapokra Angliában, hogy az egyiptomi játékos a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után nyíltan kritizálta a holland szakembert. Ezután az is felmerült, hogy a Brighton elleni összecsapása lehetett Szalah utolsó fellépése a Vörösöknél.
Peter Moore, aki 2017 és 2020 között – Szalah klubhoz érkezésének idején – volt a Liverpool vezérigazgatója, figyelmeztette a jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupájára készülő sztárt, hogy soha nem fog "csatát" nyerni a Arne Slot ellen. A sportvezető felhívta a figyelmet több szurkolói transzparensre, amelyek közül az egyiken például az áll, hogy "egységben az erő". Ez összefügg a város és a klub hátterével.
Egy másikon olyan edzők láthatók, mint Bill Shankly, Bob Paisley, Jürgen Klopp és most már Arne Slot is. A szurkolók megértik, hogy a klub lényege a menedzser, és a klub olyan nagy, hogy nem érdekes, ki vagy, és mennyire imádnak, nem tudod aláásni a menedzsert – ahogy Szalah próbálja
– idézi a Liverpool Echo Peter Moore szavait.
A szurkolók megértik a futballklub hierarchikus felépítését. Ha Szalah azt hiszi, hogy azért fogják kirúgni a menedzsert, hogy boldognak lássák, akkor ez egy helytelen gondolat
– tette hozzá.
A Liverpool korábbi vezérigazgatója szerint Mohamed Szalahnak le kell ülnie – lehet, hogy ez már meg is történt – Arne Slot vezetőedzővel zárt ajtók mögött, és meg kell beszélniük mindent.
