Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nincs vége, Szoboszlai Dominik miatt nehéz helyzetbe került Arne Slot

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 18:00
Arne SlotLeeds United AFCLiverpool
Nincs vége a zsúfolt menetrendnek, ráadásul 2026 rögtön nehéz döntéssel indul Arne Slot számára. Szoboszlai Dominik és a többi visszatérő miatt a Liverpool-Leeds United mérkőzésre újra kell gondolnia a középpályát és a támadósort.
B.
A szerző cikkei

Több játékos, köztük Szoboszlai Dominik visszatérése is újabb lehetőségeket kínál Arne Slot vezetőedzőnek a csütörtöki Liverpool-Leeds United angol bajnoki mérkőzésre (18.30, tv: Spíler 1). A holland szakember nehéz döntés előtt áll, mert hatmeccses veretlenségi sorozat után kell újragondolnia csapata középpályás- és támadósorát.

Letöltötte az eltiltását, Szoboszlai Dominik újra bevethető lesz a a Liverpool-Leeds United mérkőzésen
Letöltötte az eltiltását, Szoboszlai Dominik újra bevethető lesz a a Liverpool-Leeds United mérkőzésen Fotó: Eurasia Sport Images

A Wolves elleni 2-1-es győzelemmel és az április óta nem látott hatmeccses veretlenségi sorozattal a Liverpool visszaverekedte magát a legjobb négy közé a Premier Leauge-ben. A zsúfolt menetrend azonban újév első napján folytatódik a Leeds ellen. Több játékos, köztük Szoboszlai is visszatér – aki a Wolves ellen letöltötte az idei öt sárga lapja után járó eltiltását.

Védelem: szinte mindenki bevethető

A védelemben egyedül a szeptemberben keresztszalag-sérülést szenvedett Giovanni Leoni az egyetlen hiányzó. Jeremie Frimpong után – aki a hétvégén kezdő volt – csütörtökön már Joe Gomez is bevethető lesz. Conor Bradley, Ibrahima Konate és Virgil van Dijk egészségesek, ahogy mindkét balhátvéd, Kerkez Milos és Andy Robertson szintén.

Középpálya és támadósor: Szoboszlai Dominik visszatér

Az utóbbi mérkőzéseken Curtis Jones volt Ryan Gravenberch párja a középpályán, amivel Alexis Mac Allister egy sorral feljebb került. Slotnak rengeteg opciója van ezekre a posztokra. Visszatért a több helyen bevethető Szoboszlai Dominik és ott van Florian Wirtz is, aki középen és szélen is játszott már idén. A középpályán egyedül Wataru Endo nem bevethető – írja a Liverpool Echo.

Alexander Isak lábtörés miatt hónapokig nem játszhat, Mohamed Szalah pedig az Afrika Nemzetek Kupáján vesz részt. Cody Gakpo viszont szintén visszatért a bal oldalra, ahol az utóbbi időben Wirtz játszott. A másik oldalon – ahol Federico Chiesa kezdett a Wolves ellen, és ahová a végén Frimpong húzódott föl – megint ott lesz opciónak Szoboszlai. A támadók felállásában talán egyedül Hugo Ekitiké pontos helye a biztos, aki Isak kiesésével biztosan elöl kap helyet a 4-2-3-1-es formációban – igazi, ő is játszott már a bal oldalon, de Isak kiesésével egy ideig aligha kerül erre újra sor. 

Arne Slot tehát nincs egyszerű helyzetben, hogy a lehető legjobb összeállításban küldje pályára csapatát a Leeds ellen.

A Liverpool várható kezdőcsapata a Leeds ellen:

Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitiké

@borsonline

Újra kilőtt Szoboszlai értéke A Liverpool magyar focistája mellett Kerkez Milos is büszke lehet #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #milliok #euro #kerkez

♬ eredeti hang – Bors - Bors

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu