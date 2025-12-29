Nincs vége, Szoboszlai Dominik miatt nehéz helyzetbe került Arne Slot

Több játékos, köztük Szoboszlai Dominik visszatérése is újabb lehetőségeket kínál Arne Slot vezetőedzőnek a csütörtöki Liverpool-Leeds United angol bajnoki mérkőzésre (18.30, tv: Spíler 1). A holland szakember nehéz döntés előtt áll, mert hatmeccses veretlenségi sorozat után kell újragondolnia csapata középpályás- és támadósorát.

Letöltötte az eltiltását, Szoboszlai Dominik újra bevethető lesz a a Liverpool-Leeds United mérkőzésen Fotó: Eurasia Sport Images

A Wolves elleni 2-1-es győzelemmel és az április óta nem látott hatmeccses veretlenségi sorozattal a Liverpool visszaverekedte magát a legjobb négy közé a Premier Leauge-ben. A zsúfolt menetrend azonban újév első napján folytatódik a Leeds ellen. Több játékos, köztük Szoboszlai is visszatér – aki a Wolves ellen letöltötte az idei öt sárga lapja után járó eltiltását.

Védelem: szinte mindenki bevethető

A védelemben egyedül a szeptemberben keresztszalag-sérülést szenvedett Giovanni Leoni az egyetlen hiányzó. Jeremie Frimpong után – aki a hétvégén kezdő volt – csütörtökön már Joe Gomez is bevethető lesz. Conor Bradley, Ibrahima Konate és Virgil van Dijk egészségesek, ahogy mindkét balhátvéd, Kerkez Milos és Andy Robertson szintén.

Középpálya és támadósor: Szoboszlai Dominik visszatér

Az utóbbi mérkőzéseken Curtis Jones volt Ryan Gravenberch párja a középpályán, amivel Alexis Mac Allister egy sorral feljebb került. Slotnak rengeteg opciója van ezekre a posztokra. Visszatért a több helyen bevethető Szoboszlai Dominik és ott van Florian Wirtz is, aki középen és szélen is játszott már idén. A középpályán egyedül Wataru Endo nem bevethető – írja a Liverpool Echo.

Alexander Isak lábtörés miatt hónapokig nem játszhat, Mohamed Szalah pedig az Afrika Nemzetek Kupáján vesz részt. Cody Gakpo viszont szintén visszatért a bal oldalra, ahol az utóbbi időben Wirtz játszott. A másik oldalon – ahol Federico Chiesa kezdett a Wolves ellen, és ahová a végén Frimpong húzódott föl – megint ott lesz opciónak Szoboszlai. A támadók felállásában talán egyedül Hugo Ekitiké pontos helye a biztos, aki Isak kiesésével biztosan elöl kap helyet a 4-2-3-1-es formációban – igazi, ő is játszott már a bal oldalon, de Isak kiesésével egy ideig aligha kerül erre újra sor.

Arne Slot tehát nincs egyszerű helyzetben, hogy a lehető legjobb összeállításban küldje pályára csapatát a Leeds ellen.

A Liverpool várható kezdőcsapata a Leeds ellen: Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitiké