Nincs vége, Szoboszlai Dominik miatt nehéz helyzetbe került Arne Slot

Több játékos, köztük Szoboszlai Dominik visszatérése is újabb lehetőségeket kínál Arne Slot vezetőedzőnek a csütörtöki Liverpool-Leeds United angol bajnoki mérkőzésre (18.30, tv: Spíler 1). A holland szakember nehéz döntés előtt áll, mert hatmeccses veretlenségi sorozat után kell újragondolnia csapata középpályás- és támadósorát.
A Wolves elleni 2-1-es győzelemmel és az április óta nem látott hatmeccses veretlenségi sorozattal a Liverpool visszaverekedte magát a legjobb négy közé a Premier Leauge-ben. A zsúfolt menetrend azonban újév első napján folytatódik a Leeds ellen. Több játékos, köztük Szoboszlai is visszatér – aki a Wolves ellen letöltötte az idei öt sárga lapja után járó eltiltását.
A védelemben egyedül a szeptemberben keresztszalag-sérülést szenvedett Giovanni Leoni az egyetlen hiányzó. Jeremie Frimpong után – aki a hétvégén kezdő volt – csütörtökön már Joe Gomez is bevethető lesz. Conor Bradley, Ibrahima Konate és Virgil van Dijk egészségesek, ahogy mindkét balhátvéd, Kerkez Milos és Andy Robertson szintén.
Az utóbbi mérkőzéseken Curtis Jones volt Ryan Gravenberch párja a középpályán, amivel Alexis Mac Allister egy sorral feljebb került. Slotnak rengeteg opciója van ezekre a posztokra. Visszatért a több helyen bevethető Szoboszlai Dominik és ott van Florian Wirtz is, aki középen és szélen is játszott már idén. A középpályán egyedül Wataru Endo nem bevethető – írja a Liverpool Echo.
Alexander Isak lábtörés miatt hónapokig nem játszhat, Mohamed Szalah pedig az Afrika Nemzetek Kupáján vesz részt. Cody Gakpo viszont szintén visszatért a bal oldalra, ahol az utóbbi időben Wirtz játszott. A másik oldalon – ahol Federico Chiesa kezdett a Wolves ellen, és ahová a végén Frimpong húzódott föl – megint ott lesz opciónak Szoboszlai. A támadók felállásában talán egyedül Hugo Ekitiké pontos helye a biztos, aki Isak kiesésével biztosan elöl kap helyet a 4-2-3-1-es formációban – igazi, ő is játszott már a bal oldalon, de Isak kiesésével egy ideig aligha kerül erre újra sor.
Arne Slot tehát nincs egyszerű helyzetben, hogy a lehető legjobb összeállításban küldje pályára csapatát a Leeds ellen.
Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitiké
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.