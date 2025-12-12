Népszerűbb, mint Szoboszlai felesége? Buzsik Borka gyönyörű húga igazi világsztár az interneten

Buzsik Borka húga, a meseszép Buzsik Zsóka napjainkra igazi világsztárrá nőtte ki magát az interneten. Az influenszert több mint 14 ezren követik az Instagramon, míg a TikTok-oldalán már több mint 32 ezer követőt és közel 4 millió kedvelést gyűjtött össze. Zsóka rendszeresen posztol különböző országokból, ami nem meglepő, hiszen légiutas-kísérőként dolgozik. Tartalmai között humoros és zenés videók is szerepelnek, amelyek óriási nézettséget érnek el: eddigi legnépszerűbb felvételét csaknem 2 millióan látták, és közel 250 ezer kedvelést kapott.
Szoboszlai Dominik felesége és sógornője szinte minden nagyobb eseményen együtt tűnnek fel, így volt ez a Budapest Central European Fashion Week zárónapján is. Időnként Zsóka Angliába is ellátogat, hogy meglátogassa nővérét, Borkát és kislányát, akivel örömmel töltenek közös időt. Korábban számos közös TikTok-videót készítettek, amelyből megtudhattuk, ki Buzsik Borka álompasija.
Buzsik Zsóka nemrégiben visszatért légiutas-kísérői munkájához, amelyről rendszeresen megoszt fotókat követőivel. Úgy tűnik, alig akad olyan hely a világon, ahol még ne járt volna, bár bizonyára van még néhány ország, ahova szívesen elutazna.
Buzsik Borka is szépen növeli táborát az Instagramon, már közel a 100 ezres követőszámhoz. Az utóbbi időben azonban tudatosan visszavette az online jelenlétét, és gyakorlatilag csak ezen a felületen aktív. Ezzel szemben Zsóka több platformon is jelen van, így természetesen jóval nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában. Emiatt tűnhet úgy, mintha ő lenne ismertebb, ami valójában inkább abból fakad, hogy rendszeresen gyárt tartalmakat, míg Borka ma már sokkal visszafogottabban oszt meg fotókat vagy akár videókat.
