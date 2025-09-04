Teljesen elolvadsz, Buzsik Borka húga szívmelengető képet osztott meg Szoboszlai kislányáról

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka életük legboldogabb időszakát élik első gyermekük érkezése óta. A kislányról most Borka húga, Zsóka osztott meg egy különleges pillanatot, amely gyorsan elrabolta a követők szívét.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka augusztus 3-án jelentették be első közös gyermekük születését (Fotó: Bors)

A képsorozatban a kisbaba egy puha játszószőnyegen pihent, Zsóka pedig teljes átéléssel babázott vele: egy gyerekkönyvet mutatott a kicsinek, mintha már most bevezetné a mesék és képeskönyvek varázslatos világába. A jelenetből sugárzott a gondoskodás és a családias meghittség, amitől a követők szíve egy emberként olvadt el.

A fényképet IDE kattintva nézheted meg, a 17. fotón pedig el is csípheted a legcukibb jelenetet.

Szoboszlai Dominikék kislányának neve még mindig rejtély

A magyar válogatott csapatkapitánya és felesége, Buzsik Borka eddig nem árulták el első közös gyermekük nevét, a kislányról azonban időről időre megosztanak egy-egy pillanatot a közösségi médiában. A posztokból nem derül ki túl sok részlet, de mindig érződik rajtuk a család meghitt boldogsága: apró mozzanatok, hétköznapi helyzetek, amikben ott van az újdonsült szülők büszkesége és öröme.

Bár a titokzatosságot őrzik, a fotók folyamatosan emlékeztetik a követőket arra, hogy Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán, hanem otthon, édesapaként is főszerepet játszik.