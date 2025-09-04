Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Teljesen elolvadsz, Buzsik Borka húga szívmelengető képet osztott meg Szoboszlai kislányáról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:55
Buzsik Borkakislány
Van annál édesebb, mint amikor egy nagynéni teljes átéléssel babázik a család legkisebb tagjával? Aligha! Buzsik Zsóka Instagramon osztott meg egy képsorozatot, amelyen Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislányával játszik.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka életük legboldogabb időszakát élik első gyermekük érkezése óta. A kislányról most Borka húga, Zsóka osztott meg egy különleges pillanatot, amely gyorsan elrabolta a követők szívét.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka augusztus 3-án jelentették be első közös gyermekük születését (Fotó: Bors) 

A képsorozatban a kisbaba egy puha játszószőnyegen pihent, Zsóka pedig teljes átéléssel babázott vele: egy gyerekkönyvet mutatott a kicsinek, mintha már most bevezetné a mesék és képeskönyvek varázslatos világába. A jelenetből sugárzott a gondoskodás és a családias meghittség, amitől a követők szíve egy emberként olvadt el. 

A fényképet IDE kattintva nézheted meg, a 17. fotón pedig el is csípheted a legcukibb jelenetet.

Szoboszlai Dominikék kislányának neve még mindig rejtély

A magyar válogatott csapatkapitánya és felesége, Buzsik Borka eddig nem árulták el első közös gyermekük nevét, a kislányról azonban időről időre megosztanak egy-egy pillanatot a közösségi médiában. A posztokból nem derül ki túl sok részlet, de mindig érződik rajtuk a család meghitt boldogsága: apró mozzanatok, hétköznapi helyzetek, amikben ott van az újdonsült szülők büszkesége és öröme.

Bár a titokzatosságot őrzik, a fotók folyamatosan emlékeztetik a követőket arra, hogy Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán, hanem otthon, édesapaként is főszerepet játszik.

 

