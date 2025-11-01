Virgil van Dijk nem hagyta szó nélkül, felpattant és azonnal elrohant a meccsről

Döbbenetes bemutatkozáson van túl a Liverpoolban a 18 éves Amara Nallo. A saját nevelésű védő eddig kétszer csereként állt be a felnőtt csapatban tétmeccsen, mindkét alkalommal kiállította őt a bíró. Januárban a PSV otthonában a BL-ben négy percet tölthetett a pályán, most ezt megtriplázta, 12 perc után jött a piros lap a Crystal Palace ellen a Ligakupában. Virgil van Dijk csapatkapitány sem hagyhatta szó nélkül az esetet.
Van Dijk a legtöbb liverpooli sztárhoz hasonlóan kihagyta a hétközi találkozót, a kispad mögül, civilben nézte végig, ahogy a fiatalokkal felálló Pool 3-0-ra veszít odahaza. Amara Nallo esete után a csapatkapitány nem maradt a helyén, felállt, s rohant az öltözőfolyóra a magába roskadó Amara Nallo után. Természetesen vigasztalni, bátorítani próbálta, mint egy igazi vezér. Arne Slot menedzser szerint a fiatal játékosnak kezelnie kell ezt a helyzetet.
Én nem beszéltem vele külön. Virgil azonnal a segítségére sietett, majd Ibrahima Konate is elbeszélgetett vele. Ez is mutatja, hogy milyen nagyszerű emberek. Két piros lap után átérezték, hogy ez milyen nehéz lehet egy fiatal focista számára. Gondolkodás nélkül rohantak és támogatták őt. A fiúnak is tudnia kell, hogy a rutinos társak mellette állnak
-mondta Slot az esetről.
A Liverpool az előző hét tétmeccséből hatot elbukott. A csapatkapitány szerepe ilyenkor felértékelődik, tudja ezt jól a holland játékos is.
"Tudtam, tudtuk, hogy a pályán és azon kívül is nehéz lesz a szezonunk. Ebből együtt kell kijönnünk"
- mondta korábban Van Dijk, aki szombaton társaival az Aston Villa ellen a bajnokságban javíthat (21.00, Tv: Spíler1 Tv).
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.