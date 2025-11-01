Virgil van Dijk nem hagyta szó nélkül, felpattant és azonnal elrohant a meccsről

Döbbenetes bemutatkozáson van túl a Liverpoolban a 18 éves Amara Nallo. A saját nevelésű védő eddig kétszer csereként állt be a felnőtt csapatban tétmeccsen, mindkét alkalommal kiállította őt a bíró. Januárban a PSV otthonában a BL-ben négy percet tölthetett a pályán, most ezt megtriplázta, 12 perc után jött a piros lap a Crystal Palace ellen a Ligakupában. Virgil van Dijk csapatkapitány sem hagyhatta szó nélkül az esetet.

Amara Nallo második meccsén is pirosat kapott, Van Dijk rohant neki segíteni / Fotó: Molly Darlington

Van Dijk a legtöbb liverpooli sztárhoz hasonlóan kihagyta a hétközi találkozót, a kispad mögül, civilben nézte végig, ahogy a fiatalokkal felálló Pool 3-0-ra veszít odahaza. Amara Nallo esete után a csapatkapitány nem maradt a helyén, felállt, s rohant az öltözőfolyóra a magába roskadó Amara Nallo után. Természetesen vigasztalni, bátorítani próbálta, mint egy igazi vezér. Arne Slot menedzser szerint a fiatal játékosnak kezelnie kell ezt a helyzetet.

Én nem beszéltem vele külön. Virgil azonnal a segítségére sietett, majd Ibrahima Konate is elbeszélgetett vele. Ez is mutatja, hogy milyen nagyszerű emberek. Két piros lap után átérezték, hogy ez milyen nehéz lehet egy fiatal focista számára. Gondolkodás nélkül rohantak és támogatták őt. A fiúnak is tudnia kell, hogy a rutinos társak mellette állnak

-mondta Slot az esetről.

Van Dijk sem elégedett

A Liverpool az előző hét tétmeccséből hatot elbukott. A csapatkapitány szerepe ilyenkor felértékelődik, tudja ezt jól a holland játékos is.

"Tudtam, tudtuk, hogy a pályán és azon kívül is nehéz lesz a szezonunk. Ebből együtt kell kijönnünk"

- mondta korábban Van Dijk, aki szombaton társaival az Aston Villa ellen a bajnokságban javíthat (21.00, Tv: Spíler1 Tv).