Napok kérdése, Arne Slotot ekkor rúghatják ki Liverpoolban

A következő három meccsen el kell dőlnie, van-e közös jövője Arne Slotnak és a Liverpoolnak. Az angol bajnok úgy esett ki a Ligakupából, hogy nagyjából már kezdés előtt feladták a meccset. Hazai pályán a legnagyobb sztárokat be sem nevezte a holland szakember, a Crystal Palace nagyon simán nyert vendégként 3-0-ra. Hétvégén kiderül, megérte-e kockáztnia Slotnak.

Arne Slot nagyon mély gödörbe került a Liverpoollal Fotó: Dan Istitene

A Liverpool egy hónap alatt hét tétmeccséből hatot elveszített. Az öt európai topligában egyetlen klub sincs, aki ennyi vereséget szedett volna össze szeptember 27. óta - írja a Daily Mail. Ki lehet jelenteni, a Premier League bajnoka jelenleg Európa legrosszabb formában lévő csapata.

Ez vár a Liverpoolra és Arne Slotra

A Vörösökre három nagyon komoly rangadó vár egy hét alatt. Szombaton az Aston Villa érkezik Liverpoolba a bajnokságban, majd jövő kedden a Real Madrid lesz az ellenfél a BL-ben, szintén hazai pályán. Jövő hétvégén a Manchester City következik idegenben, majd egy kéthetes válogatott szünet. Ha ezen a három találkozón nem kapja össze magát a Pool, akkor nagyon nehéz lesz megtartania az állását Arne Slotnak. November közepén a szünet ideális alkalom lenne az edzőcserére, ha nem javul a helyzet.