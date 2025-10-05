Szoboszlai kapitánya olyat nyilatkozott, hogy ezen napokig fognak vitázni

Ki lehet jelenteni, nagy gödörbe került a Liverpool focicsapata. Sorozatban három vereség, a bajnokságban a Crystal Palace és a Chelsea ellen, a BL-ben a Galatasaray otthonában, ezt bizony meg kell magyarázni. Erre vállalkozott a csapatkapitány, Virgil van Dijk nyilatkozata azonban rengeteg vitára ad okot.
A holland középhátvéd érzékeltette, nincs minden rendben a fejekben.
Korábban is mondtam, ez egy nagyon nehéz szezon lesz. Nem csak a pályán, azon kívül is
- mondta a Chelsea elleni meccs lefújása után a kapitány, feladva a leckét, vajon mire gondolt annál a résznél, hogy a pályán kívül is bajok vannak. A szurkolók nagy része itt Diogo Jota tragédiájára gondol, valóban nem könnyű feldolgozni, hogy a csapattárs, jóbarát autóbalesetben elhunyt. Van Dijk ugyanakkor utalhatott problémákra az öltözőben is. Az látszik, hogy a csapat még nem állt össze, s lehetnek belső feszültségek a régi ikonok és az újonnan igazolt sztárok között.
A Chelsea elleni meccsen a csodacsere Federico Chiesa helyett inkább a védekező Endo Wataru állt be. A drukkerek ezt egyértelműen Arne Slot menedzser hibájának róják fel. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya arról is beszélt, ez a mentalitás, a biztonsági játék nem jellemezheti a klubot.
"Azzal a céllal vágsz neki a szezonnak, hogy minden egyes trófeáért, amiben részt veszel, meg akarsz küzdeni. Szerintem ez a minimum egy olyan klubnál, mint a Liverpool… Szerintem ezért focizunk"
- mondta Van Dijk, a sorok között olvasók pedig úgy érzik, ő sem elégedett azzal, hogy Arne Slot az eredményt akarta őrizni ahelyett, hogy egy hajrágóllal legyőznék a Chelsea-t.
