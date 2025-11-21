Aggódnak Liverpoolban: Szoboszlai és Kerkez miatt kapott utasítást Arne Slot

A Liverpool játékosai visszatértek a klubhoz a válogatott szünetet követően, Arne Slotra pedig azonnal komoly feladatok várnak. A holland vezetőedzőnek nemcsak szakmailag kell rendet tennie, hanem egy egészen más típusú kihívással is szembenéz: két magyar kulcsjátékosa, Szoboszlai és Kerkez összetört szívvel érkezik vissza a klub edzőközpontjába, miután a magyar válogatott elbukta az Írország elleni sorsdöntő világbajnoki selejtezőt.
A Liverpool.com összegzésében kiemelte, hogy a következő hetek legnagyobb kérdései között szerepel a két magyar légiós mentális állapota is, hiszen a portál szerint a kudarc könnyen rányomhatja a bélyegét a visszatérésükre. Slot egyik legfontosabb feladata most az lesz, hogy kezelje játékosai csalódottságát, és megakadályozza, hogy a fájdalmas vereség negatívan befolyásolja teljesítményüket Liverpoolban.
Szoboszlai a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtó játékosa a Vörösöknél, Kerkez viszont még keresi helyét a csapatban, ami önmagában is komoly kihívás számára. Míg a magyar válogatott csapatkapitánya várhatóan rövid időn belül lehetőséget kap arra, hogy a pályán vezesse le a budapesti kudarc feszültségét, addig a 22 éves balhátvéd szerepeltetése korántsem ilyen egyértelmű. Ugyanis a remek formában futballozó Andy Robertsonnal kell megküzdenie a kezdőcsapatba kerülésért.
A további kérdőjelek között felmerült Florian Wirtz szerepköre, valamint az Ekitiké–Isak csatárpáros helyzete is. Wirtz az utóbbi időben a bal szélen kapott szerepet, ami határozottan pozitív hatással volt a teljesítményére. Ugyanakkor ez azzal jár, hogy a két támadó közül valaki szükségszerűen háttérbe szorulhat. Isak sérülése átmenetileg megkönnyítette Slot döntését, viszont a rekordigazolás visszatérésével vakarhatja fejét a Premier League-győztes edző.
Ekitiké remekül kezdte az idényt, viszont Isak szeptemberben a Newcastle Unitedtől a Mersey-partiakhoz szerződve az angol élvonal történetének legdrágább átigazolásává vált – így hosszú távon az ő kispadra ültetése aligha elképzelhető.
