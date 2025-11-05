„Sajnálom, hogy...” – Szoboszlainak megvan a véleménye sokat kritizált társáról

Szoboszlai Dominik sokat kritizált csapattársa védelmére kelt a Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája mérkőzés után. Bár az angol drukkerek egyre türelmetlenebbek a klub nyári rekordigazolásával, Florian Wirtz-cel kapcsolatban, a magyar válogatott középpályás jó véleménnyel van a németről. Csak egy dolgot sajnál...
A Liverpool szurkolói az utóbbi időben egyre nagyobb hangot adnak elégedetlenségüknek Florian Wirtz miatt. A 22 éves német játékost közel 120 millió euróért igazolták le a Bayer Leverkusentől, amely a bónuszokkal együtt akár a 137 millió is lehet – ami brit rekordnak számítana. Nem véletlenül nagy a szurkolók elvárása, aminek eddig nem sikerült megfelelnie. Szoboszlai viszont a Real Madrid 1-0-ás legyőzése után védelmébe vette Wirtzet.
Rengeteget futott, labdákat szerzett, védekezett, és majdnem adott nekem egy gólpasszt is, sajnálom, hogy kimaradt
– nyilatkozta a CBS csatornán Szoboszlai, aki szerint a csapat új igazolásai megmutatták, hogy kiváló játékosok.
Remek az összhang a csapattársakkal, ez már a harmadik évem a klubnál. Örülök, ahogy hétről hétre teljesítek, de ez egy csapatsport, és a legfontosabb, hogy visszatértünk a győztes útra
– tette hozzá a Liverpool magyar középpályása.
