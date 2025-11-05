Szoboszlai nem kertelt, ezt üzente a Liverpool gólszerzőjének

Szoboszlai Dominik újra nyerő ember volt a Liverpoolban. A gárda a Bajnokok Ligája negyedik játéknapján 1-0-ra verte hazai pályán a Real Madridot. A magyar középpályás ezúttal is - akárcsak az egész szezonban - csapata egyik legjobbja volt, az európai szövetségnél (UEFA) mégsem őt választották a meccs emberének.
Szoboszlai Dominik csak az első félidőben három gólt is szerezhetett volna, a madridiak kapusa, Thibaut Courtois mindannyiszor remekül védett - egy közeli ziccert, és két távoli lövést. A második félidőben aztán kiderült, a középpályás ezúttal nem gólszerzőként, hanem előkészítőként lesz sikeres. A 61. percben jobboldali szabadrúgásból varázsolta Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin világbajnok pedig megszerezte a találkozó egyetlen gólját. Az UEFA úgy ítélte meg, neki jár a "meccs embere-díj". Szoboszlai persze ezt nem hagyhatta szó nélkül,
Szívesen
- írta közösségi oldalán történetében Dominik, aki végigjátszotta a találkozót. Kerkez Milos a 88. percben állt be csereként.
A magyar labdarúgó az ötödik asszisztját jegyezte, a Liverpoolban az idei szezonban ebben a tekintetben is ő a legerősebb.
