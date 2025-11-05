Buzsik Borka féltékeny lehet, Szoboszlai mosolyogva vallott kedvenc riporteréről

A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája-rangadón, a mérkőzés legjobbjának pedig Szoboszlai Dominikot választották. A mérkőzés után a szokásos stúdióinterjú helyett egy laza beszélgetés alakult ki a CBS műsorában. A pálya széléről jelentkező Jamie Carragher ezúttal nem kritikus elemzőként, hanem riporterként szólította meg a magyar válogatott csapatkapitányát – akivel korábban többször is kemény volt a brit szakértő.

Szoboszlai Dominiket választották a Liverpool-Real Madrid mérkőzés legjobbjának Fotó: Christian Kaspar-Bartke

A stúdióban sem akármilyen társaság figyelte a beszélgetést: a világ- és Európa-bajnok Thierry Henry, az ötszörös BL-győztes Gareth Bale, az egykori angol válogatott Micah Richards, valamint a műsorvezető-házigazda Kate Abdo.

Szoboszlai elárulta ki a kedvenc riportere

Carragher: „Szóval Dominik, ki a kedvenced a műsorunkból?”

Szoboszlai: „Egy valakit kell választanom?”

Carragher: „Igen.”

Szoboszlai: „Nekem Kate.”

"What a rubbish answer that is." 😅



Big Meeks was not happy with Dominik Szoboszlai's decision 😂 pic.twitter.com/sdiGzhzhtF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2025

A válasz után Kate Abdo — férjezett nevén Kate Scott — zavartan mosolygott, Micah Richards pedig látványosan magára vette a dolgot, mintha ő számított volna a favoritnak. Az arcán megjelenő „kicsit megsértődtem” kifejezés újabb nagy nevetést váltott ki a stúdióban. És bár Szoboszlai egyértelműen poénosan válaszolt, azért van benne egy kis csavar: otthon talán a felesége, Buzsik Borka is elmosolyodik, és megkérdezi – tényleg ő a kedvenc riportered?

Teljes interjú Szoboszlai Dominikkal és Arne Slottal: