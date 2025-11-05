Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Buzsik Borka féltékeny lehet, Szoboszlai mosolyogva vallott kedvenc riporteréről

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:20
riporternőLiverpoolReal Madrid
A Liverpool-Real Madrid rangadó után humoros pillanatok zajlottak le a kamerák előtt. Szoboszlai Dominiket a Vörösök egykori labdarúgója, Jamie Carragher arról faggatta, hogy ki a kedvence a műsorból? A magyar válogatott csapatkapitánya mosolyogva választott.

A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája-rangadón, a mérkőzés legjobbjának pedig Szoboszlai Dominikot választották. A mérkőzés után a szokásos stúdióinterjú helyett egy laza beszélgetés alakult ki a CBS műsorában. A pálya széléről jelentkező Jamie Carragher ezúttal nem kritikus elemzőként, hanem riporterként szólította meg a magyar válogatott csapatkapitányát akivel korábban többször is kemény volt a brit szakértő. 

Szoboszlai Dominiket választott a Liverpool-Real Madrid mérkőzés legjobbjának
Szoboszlai Dominiket választották a Liverpool-Real Madrid mérkőzés legjobbjának  Fotó: Christian Kaspar-Bartke

A stúdióban sem akármilyen társaság figyelte a beszélgetést: a világ- és Európa-bajnok Thierry Henry, az ötszörös BL-győztes Gareth Bale, az egykori angol válogatott Micah Richards, valamint a műsorvezető-házigazda Kate Abdo.

Szoboszlai elárulta ki a kedvenc riportere

Carragher: „Szóval Dominik, ki a kedvenced a műsorunkból?”
Szoboszlai: „Egy valakit kell választanom?”
Carragher: „Igen.”
Szoboszlai: „Nekem Kate.”

A válasz után Kate Abdo — férjezett nevén Kate Scott — zavartan mosolygott, Micah Richards pedig látványosan magára vette a dolgot, mintha ő számított volna a favoritnak. Az arcán megjelenő „kicsit megsértődtem” kifejezés újabb nagy nevetést váltott ki a stúdióban. És bár Szoboszlai egyértelműen poénosan válaszolt, azért van benne egy kis csavar: otthon talán a felesége, Buzsik Borka is elmosolyodik, és megkérdezi – tényleg ő a kedvenc riportered?

Teljes interjú Szoboszlai Dominikkal és Arne Slottal: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu