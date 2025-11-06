Mit forral Slot? Szoboszlai kikerülhet a Liverpool csapatából

Tavaly november (2-0) után kedden is legyőzte (1-0) a Liverpool a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd – miként akkor is – az Anfielden aratott nagy győzelem utáni vasárnap megint a Manchester City lesz Szoboszlai Dominikék ellenfele az angol Premier League rangadóján. Az előző szezonban a spanyol után angol riválisát is 2-0-ra verte Arne Slot vezetőedző csapata, igaz, hazai pályán, míg ezúttal (vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1) az Etihad Stadionban szomszédol a bajnoki címvédő. Az előző évben történtek fényében kérdéses, hogy a BL-meccsen győztes gólpasszt adó Szoboszlai tagja lesz-e a kezdőtizenegynek.

Arne Slot (jobbra) tavaly pihentette a Real, majd játszatta a City ellen Szoboszlai Dominikot - most fordítva?

Fotó: AFP

A 2024/25-ös BL-szezon Pool-Real meccsén sokan furcsállották, hogy Szoboszlait csak a 83. percben cserélte be Slot. Addig Curtis Jones játszott a helyén – méghozzá pazarul. Aztán kiderült, hogy a holland edző bölcs előrelátása miatt pihentette a magyar labdarúgót. Több szaklap fejtegette, hogy tavaly Szoboszlai azért csak a hajrában szállt be a madridiak ellen, mert a középpályás munkabírására még nagyobb szükség volt a labdabirtoklásra építő Manchester City ellen. Ez fényesen be is jött: légiósunk a bajnoki rangadóra visszakerült a csapatba és végigzakatolta a győztes meccset, amely nagy lépést jelentett a bajnoki cím megszerzése felé.

Emiatt most felvetődik, hogy ha idén végig játszott – nem is akárhogyan! – a Real ellen, akkor vajon beveti-e őt edzője Erling Haalandék ellen is?

Szoboszlai Dominik tavaly jól reagált a mellőzésére

Slot egyébként tavaly külön kiemelte Szoboszlait, amikor a két csúcsmérkőzés között nyilatkozott:

– Azt akarom, hogy minden játékos minden meccsen játszani akarjon. Szerintem ez az egészséges hozzáállás, ilyen attitűd kell. (...) Ezt láttam a Real Madrid ellen Szoboszlai Dominiktől és Cody Gakpótól. Sokat számít, hogy hogyan reagál egy játékos arra, amikor kimarad a kezdőből – mondta akkor Arne Slot az éppen gyerekkori kedvenc klubja, a Real ellen jegelt, majd a Manchester City ellen már bevetett Szoboszlai Dominikról.

A Liverpool keretében akkor leginkább négyen – Szoboszlai és Jones mellett Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch – küzdöttek három helyért a kezdőcsapatban. Azóta csatlakozott melléjük a nyáron őrült összegért (125 millió euró, azaz 48,5 milliárd forint) megvett egyik csúcsigazolás, Florian Wirtz is. Azaz Slotnak most még nagyobb a választéka, hogy a sűrűn sorjázó meccseken keverje a lapjait, rotálja a nagy terhelésnek kitett játékosait.