Mit forral Slot? Szoboszlai kikerülhet a Liverpool csapatából

Tavaly november (2-0) után kedden is legyőzte (1-0) a Liverpool a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszában, majd – miként akkor is – az Anfielden aratott nagy győzelem utáni vasárnap megint a Manchester City lesz Szoboszlai Dominikék ellenfele az angol Premier League rangadóján. Az előző szezonban a spanyol után angol riválisát is 2-0-ra verte Arne Slot vezetőedző csapata, igaz, hazai pályán, míg ezúttal (vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1) az Etihad Stadionban szomszédol a bajnoki címvédő. Az előző évben történtek fényében kérdéses, hogy a BL-meccsen győztes gólpasszt adó Szoboszlai tagja lesz-e a kezdőtizenegynek.
A 2024/25-ös BL-szezon Pool-Real meccsén sokan furcsállották, hogy Szoboszlait csak a 83. percben cserélte be Slot. Addig Curtis Jones játszott a helyén – méghozzá pazarul. Aztán kiderült, hogy a holland edző bölcs előrelátása miatt pihentette a magyar labdarúgót. Több szaklap fejtegette, hogy tavaly Szoboszlai azért csak a hajrában szállt be a madridiak ellen, mert a középpályás munkabírására még nagyobb szükség volt a labdabirtoklásra építő Manchester City ellen. Ez fényesen be is jött: légiósunk a bajnoki rangadóra visszakerült a csapatba és végigzakatolta a győztes meccset, amely nagy lépést jelentett a bajnoki cím megszerzése felé.
Emiatt most felvetődik, hogy ha idén végig játszott – nem is akárhogyan! – a Real ellen, akkor vajon beveti-e őt edzője Erling Haalandék ellen is?
Slot egyébként tavaly külön kiemelte Szoboszlait, amikor a két csúcsmérkőzés között nyilatkozott:
– Azt akarom, hogy minden játékos minden meccsen játszani akarjon. Szerintem ez az egészséges hozzáállás, ilyen attitűd kell. (...) Ezt láttam a Real Madrid ellen Szoboszlai Dominiktől és Cody Gakpótól. Sokat számít, hogy hogyan reagál egy játékos arra, amikor kimarad a kezdőből – mondta akkor Arne Slot az éppen gyerekkori kedvenc klubja, a Real ellen jegelt, majd a Manchester City ellen már bevetett Szoboszlai Dominikról.
A Liverpool keretében akkor leginkább négyen – Szoboszlai és Jones mellett Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch – küzdöttek három helyért a kezdőcsapatban. Azóta csatlakozott melléjük a nyáron őrült összegért (125 millió euró, azaz 48,5 milliárd forint) megvett egyik csúcsigazolás, Florian Wirtz is. Azaz Slotnak most még nagyobb a választéka, hogy a sűrűn sorjázó meccseken keverje a lapjait, rotálja a nagy terhelésnek kitett játékosait.
Az angol Premier League élcsoportja 10 forduló után:
1. Arsenal 25 pont, 2. Manchester City 19, 3. Liverpool 18 (18-14), 4. Sunderland 18 (12-8), 5. Bournemouth 18 (17-14).
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.