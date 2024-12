Szoboszlaival nem bírtak, óriási meccset nyert meg a Liverpool

Kárpázatos meccset nyert meg a Liverpool a Manchester City ellen az angol bajnokságban. A Vörösök 2-0-ra verték a címvédőt, Szoboszlai Dominikék a tabella élén kilenc ponttal előzik meg az Arsenalt és a Chelseat, 11 ponttal pedig a Cityt.

Szoboszlai remek választás volt a kezdőcsapatba / Fotó: John Powell

Szoboszlai ezúttal a kezdőcsapatban kapott helyet, s meg is hálálta a bizalmat. Arne Slot húzása nagyon bejött, a magyar labdarúgónak is köszönhetően uralták a középpályát és a meccset is. Szoboszlai hamar két kapuralövéssel kezdett, mindkétszer védett Stefan Ortega. Nem sokkal később Dominik passza után találta el Virgil van Dijk a kapuját. A Liverpool nyomasztó fölénye Cody Gakpo góljával csúcsosodott ki. Az első félidőben a szezon legjobb játékát nyújtotta a Pool, majd a folytatásban Mohamed Szalah tizenegyesből állította be a végeredményt.

Szoboszlaiék vezetnek, szenved a City

A Liverpool nem csak a bajnokságot vezeti, a BL-ben is az élen áll. A Manchester City mélyponton van, sorozatban hét meccsen nyeretlen a Manchester.