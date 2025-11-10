Hamarosan bárki találkozhat Szoboszlai Dominikkal! Itt vannak a részletek

A Madame Tussauds Budapest bejelentette, hogy Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap.
A magyar válogatott kapitánya és a Liverpool sztárja kétszer is járt a 250 éves márka műhelyében, több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték fizikai paramétereit. A figurát november 19-től láthatja a közönség - áll az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.
A Dorottya utcai Madame Tussauds Budapest több mint 60 figurával rendelkezik, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, sport, tudomány és történelem legnagyobb alakjai. Szoboszlai Dominik igazi ikonok közé kerül, hiszen a Madame Tussauds Budapest produkcióban látható a labdarúgó Aranycsapat legendás kapitánya, Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, valamint a szintén háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka viaszmása is. A Madame Tussauds Budapest "lakója" a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt is. A külföldi futballisták közül Lionel Messi és Cristiano Ronaldo rendelkezik figurával Budapesten.
