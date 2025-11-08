Őszinte beismerést tett Szoboszlai Dominik, ehhez Szalah-nak is lesz egy-két szava

A Premier League-győztes Liverpool egyik legmaradandóbb emléke volt az előző szezonban a kimerült Szoboszlai Dominik látványa, amint az Etihad Stadion gyepén hever, miután legyőzték a Manchester City-t. A magyar válogatott középpályás februárban több mint 11 kilométert futott azon a mérkőzésen, miközben gólt lőtt és egy gólpasszt is adott. Szoboszlai a Vörösök szezonbeli legjobbjaként tér vissza a stadionba a vasárnapi Manchester City-Liverpool angol bajnokin (17:30, tv: Spíler 1).

Szoboszlai Dominik szerint minden a Manchester City-Liverpool meccsről szól / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Remélhetőleg ezúttal, ha gólt és gólpasszt szerzek, én kapom a meccs embere díjat Szalah helyett!

– fogalmazott viccesen a magyar válogatott középpályás. Komolyra fordítva a szót hozzátette, a februári, Manchesterben nyújtott teljesítményüket szeretnék megismételni ezen a hétvégén.

Most minden a Manchester City-Liverpool meccsről szól

Mindenki láthatta a Real elleni meccset. Mindannyian futottunk, küzdöttünk, ott voltunk egymás mellett, segítettünk egymásnak. A legfontosabb, hogy így folytassuk. Hosszú út áll még előttünk. Most minden a Premier League-ről és a hétvégi City elleni meccsről szól. Tudjuk, ellenfelünk milyen jó. Hosszú a szezon. Ha ebben a szakaszban hét pont lenne az előnyünk, akkor sem mondaná senki, hogy már megnyertük a bajnokságot. Az elmúlt szezonban, amikor vezettük a mezőnyt, nyugodtak maradtunk és folytattuk a harcot, mert bármi megtörténhetett volna. Csak magunkra kell koncentrálnunk, meg kell nyernünk a meccseinket, és aztán meglátjuk, mit csinál a többi csapat.

Több mint két év telt el azóta, hogy Szoboszlai megérkezett Liverpoolba, és ebben a szezonban eddig ő nyújtotta a legjobb teljesítményt az egész csapatból. Azonban mégsem tartja magát vezetőnek, ezeket a szerepeket inkább a játékoskeret rutinosabb tagjaira bízza.

Van elég vezetőnk Virgil van Dijkkal, Mohamed Szalah-val, Andy Robertsonnal és Alisson Beckerrel. Régebb óta vannak itt, némelyikük hét vagy nyolc éve. Én csak megpróbálom a legjobbamat nyújtani a pályán

– idézi Szoboszlai szavait a LiverpoolEcho.