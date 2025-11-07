Hivatalos a döntés, Szoboszlai nem fér be a Liverpool 11-ébe

Hetek-hónapok óta jóformán másról sem áradoznak szakértők és szurkolók, mint Szoboszlai Dominikről a Liverpool angol bajnokcsapatának legjobbjaként. A magyar válogatottban is remekelő középpályás mégis azon kevesek egyike, akiket – ellentétben mindhárom komoly posztriválisával – a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nem nevezett egyik 2025-ös díjára sem. Pedig nyolc csapattársa és az edzőjük összesen tizenegy nevezést kaptak.
Az Év legjobbja díjra a férfiaknál és a nőknél is 11-11 jelöltből álló névsort állítottak össze a FIFA által felkért szakértői csoportok. Előbbi csoportba tartozik Szoboszlai liverpooli csapattársa és közeli barátja, az egyiptomi Mohamed Szalah (a riválisai a legnagyobb érdeklődés övezte elismerésért: Ousmane Dembélé, Ahraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Vitinha és Lamine Yamal). A legjobb kapus nyolc jelölje között van a brazil Alisson Becker. A legjobb edző hét szakember közül kerül majd ki, egyikük a Pool holland szakvezetője, Arne Slot – aki nem mellesleg valósággal áradozott Szoboszlai Dominikről a vasárnapi (17.30, tv: Spíler 1), Manchester City elleni idegenbeli rangadót felvezető sajótájékoztatóján. A felvetésre, mely szerint a Real Madrid elleni (1-0) teljesítményére Steven Gerrard is büszke lett volna, edzője többek között elmondta, hogy "Domnak nagyon, nagyon, nagyon sok jó tulajdonsága van, ezek egyike a labda nélküli munkája".
Az Év csapatába pályázik – értelemszerűen Alisson és Szalah mellett – a francia Ibrahima Konaté, a holland Virgil van Dijk és Ryan Gravenberch, az argentin Alexis Mac Allister, a német Florian Wirtz és a svéd Alexander Isak. Szoboszlai nevét ellenben nem tartalmazza a jelöltek népes listája, amely 22-22 kapust, védőt, középpályást és csatárt számlál.
A november 28-ig tartó szavazáson a 211 FIFA-tagország szövetségi kapitányai és válogatott csapatkapitányai mellett a sajtó képviselői, valamint a FIFA honlapján regisztrált szurkolók is voksolhatnak.
Az év legszebb góljáért járó Puskás-díj és Marta-díj jelöltjeit később ismertetik.
