Szoboszlait kislánya és felesége vigasztalja a vereség után - Fotó

A vb-selejtezők után folytatódott a Premier Leauge, a 12. fordulóban a Liverpool 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől. Szoboszlai Dominik ismét nehéz pillanatokat él meg. Az írek elleni vereséget követően most újabb trauma érte a válogatott csapatkapitányát. Egyetlen vigaszt találhat a magyar sztár, hogy a lelátón ott szurkolt neki felesége és kislánya is.

Szoboszlai Dominik kislánya ismét a lelátón szurkolt a Liverpool-Nottingham mérkőzésen Fotó: Shaun Botterill

Szoboszlai kislánya ismét a lelátón szurkolt

A magyar válogatott csapatkapitányának szerelme, Buzsik Borka a mérkőzés közben osztott meg egy aranyos Instagram-sztorit. Közös kislányukat édesen a karjaiban tartja, akit tetőtől-talpig szőrmés bundába öltöztetett. Borka egy megható üzenetet is írt a képre: "Go Daddy", azaz "Hajrá apa". Valószínűleg ez az egyetlen dolog amit most vigaszt nyújthat Szoboszlai Dominiknek.

A nemzeti válogatott csapatkapitányának kislánya többször is feltűnt már az Anfield Roadon. Legutóbb a Liverpool-Manchester United rangadón (1-2) szurkolt apukájának.