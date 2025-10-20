Szoboszlai kislánya így vigasztalja apukáját a vereség után

A 2-1-re elveszített Liverpool-Manchester United rangadó után valószínűleg minden liverpooli játékos nehéz szívvel hagyta el az Anfield Road gyepét – de a magyar nemzeti válogatott csapatkapitányának van, ami mindig mosolyt csal az arcára. Szoboszlai kislánya és felesége, Buzsik Borka a lelátóról szurkoltak neki, és a fiatal anyuka most ismét megosztott egy szívmelengető fotót a meccsről.

Szoboszlai kislánya és felesége, Buzsik Borka a helyszínen tekintették meg a Liverpool-Manchester United rangadót / Fotó: BORS

Szoboszlai kislánya apukája legnagyobb rajongója

A képen Borka és pár hónapos kislányuk látható, amint együtt biztatják Szoboszlait a rangadón. A tündéri fotót IDE kattintva nézheted meg – az Instagram-történetében osztotta meg, és 24 órán át elérhető.

Szoboszlai szerelme néhány héttel a szülés után is ragyog, és láthatóan nagyon élvezi az anyaságot. Korábban is több alkalommal posztolt olyan fotókat, amelyeken kislányuk Liverpool-mezben drukkol, vagy éppen babakocsival sétálnak a virágokkal teli utcákon.

„Mindig is ezekről a sétákról álmodoztam”

– írta korábban az egyik bejegyzéshez

A Liverpool vasárnap este ugyan sorozatban negyedszer szenvedett vereséget (az angol bajnokságban a harmadik), de Szoboszlait valószínűleg nem a mérkőzés utóhatásai foglalkoztatták a legtovább. Hiszen a legfontosabb győzelmet már korábban megszerezte – az apaság örömét, amely minden eredménynél többet ér.