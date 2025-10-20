Szoboszlai kislánya így vigasztalja apukáját a vereség után

A 2-1-re elveszített Liverpool-Manchester United rangadó után valószínűleg minden liverpooli játékos nehéz szívvel hagyta el az Anfield Road gyepét – de a magyar nemzeti válogatott csapatkapitányának van, ami mindig mosolyt csal az arcára. Szoboszlai kislánya és felesége, Buzsik Borka a lelátóról szurkoltak neki, és a fiatal anyuka most ismét megosztott egy szívmelengető fotót a meccsről.
A képen Borka és pár hónapos kislányuk látható, amint együtt biztatják Szoboszlait a rangadón. A tündéri fotót IDE kattintva nézheted meg – az Instagram-történetében osztotta meg, és 24 órán át elérhető.
Szoboszlai szerelme néhány héttel a szülés után is ragyog, és láthatóan nagyon élvezi az anyaságot. Korábban is több alkalommal posztolt olyan fotókat, amelyeken kislányuk Liverpool-mezben drukkol, vagy éppen babakocsival sétálnak a virágokkal teli utcákon.
„Mindig is ezekről a sétákról álmodoztam”
– írta korábban az egyik bejegyzéshez
A Liverpool vasárnap este ugyan sorozatban negyedszer szenvedett vereséget (az angol bajnokságban a harmadik), de Szoboszlait valószínűleg nem a mérkőzés utóhatásai foglalkoztatták a legtovább. Hiszen a legfontosabb győzelmet már korábban megszerezte – az apaság örömét, amely minden eredménynél többet ér.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.