Szoboszlai Dominik a válságértekezlet alatt üzent Liverpoolból

Három, egyaránt háromgólos vereség után válságértekezlet van Liverpoolban. Arne Slot vezetőedzőt csütörtökön délre rendelték be főnökei azok után, hogy a gárda odahaza 4-1-re kapott ki a PSV Eindhoventől a Bajnokok Ligájában. A hollandok ellen betaláló Szoboszlai Dominik az értekezlet alatt törte meg a csendet, a közösségi oldalán üzent.

Szoboszlai Dominik az első félidőben még egyenlíteni tudott a PSV ellen Fotó: Soccrates Images

Szoboszlai hiába a legjobb meccsről-meccsre csapatában, a gárda vereségei miatt nem lehet boldog. A középpályás biztos abban, hogy innen is felállnak.

Ezek nehéz pillanatok, de győztesek vagyunk és együtt emelkedünk fel

- üzente Szoboszlai egy csapatképpel együtt.

Szoboszlai Dominik gólja nem sokat segített

A magyar labdarúgó idén másodszor volt eredményes a BL-ben, emellett van a sorozatban 3 gólpassza is. A Liverpool öt forduló után 3 győzelemmel és 2 vereséggel áll a főtáblán.

A Liverpool-PSV meccs összefoglalója: