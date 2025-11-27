Szoboszlai Dominik a válságértekezlet alatt üzent Liverpoolból

Három, egyaránt háromgólos vereség után válságértekezlet van Liverpoolban. Arne Slot vezetőedzőt csütörtökön délre rendelték be főnökei azok után, hogy a gárda odahaza 4-1-re kapott ki a PSV Eindhoventől a Bajnokok Ligájában. A hollandok ellen betaláló Szoboszlai Dominik az értekezlet alatt törte meg a csendet, a közösségi oldalán üzent.
Szoboszlai hiába a legjobb meccsről-meccsre csapatában, a gárda vereségei miatt nem lehet boldog. A középpályás biztos abban, hogy innen is felállnak.
Ezek nehéz pillanatok, de győztesek vagyunk és együtt emelkedünk fel
- üzente Szoboszlai egy csapatképpel együtt.
A magyar labdarúgó idén másodszor volt eredményes a BL-ben, emellett van a sorozatban 3 gólpassza is. A Liverpool öt forduló után 3 győzelemmel és 2 vereséggel áll a főtáblán.
A Liverpool-PSV meccs összefoglalója:
