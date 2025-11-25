Videóra vették! Szoboszlai Dominik miatt zokogott egy fiatal lány

A pocsék szereplés sem árt Szoboszlai Dominik népszerűségének Liverpoolban. A gárda az utolsó hét bajnokijából hatot elveszített, címvédőként már csak 12. helyen áll a bajnokságban, a rajongás azonban nem múlik. Nem is csoda, a magyar labdarúgó kiemelkedik a keretből, ő a szezon legjobbja, nem miatta van rossz formában Arne Slot együttese.
A Szoboszlai-őrületnek láthattuk hétvégén egy újabb bizonyítékát. A Nottinham ellen odahaza 3-0-ra elveszített bajnoki után egy fiatal angol lány Szoboszlai magyar válogatott mezében várta meg a futballistát a stadionnál.
A videón azt lehet látni, hogy a kocsi egy pillanatra lelassult, majd a lány könnyekben tör ki, kezében a Liverpool 8-as számú, Szoboszlai-mezével.
Amikor valóra válik az álmod, megkapod a kedvenc focistád mezéd
- írta Shauna, akinek a TikTok-csatornája tele van liverpooli tartalmakkal, s látszik, hogy nagy rajongója a magyar játékosnak.
