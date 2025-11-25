Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videóra vették! Szoboszlai Dominik miatt zokogott egy fiatal lány

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:10
LiverpoolPremier Leaguesztár
Hiába botladozik a Liverpool,.a magyar játékos még mindig a szurkolók kedvence. Szoboszlai Dominik hétvégén lepte meg egy rajongóját.

A pocsék szereplés sem árt Szoboszlai Dominik népszerűségének Liverpoolban. A gárda az utolsó hét bajnokijából hatot elveszített, címvédőként már csak 12. helyen áll a bajnokságban, a rajongás azonban nem múlik. Nem is csoda, a magyar labdarúgó kiemelkedik a keretből, ő a szezon legjobbja, nem miatta van rossz formában Arne Slot együttese.

Szoboszlai Dominik a Nottingham elleni vesztes meccsen is végig a pályán volt
Szoboszlai Dominik a Nottingham elleni vesztes meccsen is végig a pályán volt Fotó: Liverpool FC

A Szoboszlai-őrületnek láthattuk hétvégén egy újabb bizonyítékát. A Nottinham ellen odahaza 3-0-ra elveszített bajnoki után egy fiatal angol lány Szoboszlai magyar válogatott mezében várta meg a futballistát a stadionnál.

Szoboszlai Dominik ajándékot adott

A videón azt lehet látni, hogy a kocsi egy pillanatra lelassult, majd a lány könnyekben tör ki, kezében a Liverpool 8-as számú, Szoboszlai-mezével.

Amikor valóra válik az álmod, megkapod a kedvenc focistád mezéd

- írta Shauna, akinek a TikTok-csatornája tele van liverpooli tartalmakkal, s látszik, hogy nagy rajongója a magyar játékosnak.

@shaunaxclose_ dream come true ♥️ #dominikszoboszlai ♬ original sound - shauna💗🌷🫶🏻

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu