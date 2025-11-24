A Liverpool elnökét sokkolta a siralmas helyzet, először jelent meg az Anfield Roadon

A vb-selejtezők után újra folytatódott az angol labdarúgó-bajnokság, melynek 12. fordulójában a Liverpool hazai pályán szenvedett súlyos, 3-0-s vereséget Nottingham-től. A csalódáskeltő találkozó alatt a szurkolók Arne Slot menesztését skandálták, miközben csapata tovább mélyült a válságban. Külön pikantériát adott a helyzetnek, hogy a klub elnöke, Tom Werner most először látogatott ki a szezonban egy mérkőzésre, elsőkézből tapasztalhatta meg a "Vörösök" aktuális összeomlását.
A Liverpool 1992/93-as szezon óta nem rajtolt ilyen rosszul az angol bajnokságban, ezt pedig már a szurkolók sem tűrik tovább. A mérkőzés alatt folyamatosan a "Reggelre kirúgnak" rigmusokat énekelték, majd ez a közösségi médiában is felszólították a "Vörösök" vezetőit, hogy menesszék a trénert. Tehát Arne Slotban már a saját drukkerei sem bíznak.
Tom Werner, a Liverpool elnöke, az idei szezonban először látogatott ki az Anfield Roadra, hogy személyesen lássa csapata teljesítményét. A lefújás pillanatában teljes döbbenettel állt a látottak előtt – ahogy a közösségi médiában is megjegyezték: „valósággal sokkolta” a 3–0-s vereség - vette észre a Liverpool Echo.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
