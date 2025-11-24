Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
A Liverpool elnökét sokkolta a siralmas helyzet, először jelent meg az Anfield Roadon

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 07:45
Folytatódik a „Vörösök” katasztrofális sorozata. A Liverpool címvédőhöz méltóan kezdte a szezont: első öt bajnokiját megnyerte, azóta viszont a következő hétből hatot elveszített. Legutóbb a Nottingham Forest ellen kapott ki Arne Slot együttese, ráadásul mindezt a helyszínen nézte végig Tom Werner, a klub elnöke is.

A vb-selejtezők után újra folytatódott az angol labdarúgó-bajnokság, melynek 12. fordulójában a Liverpool hazai pályán szenvedett súlyos, 3-0-s vereséget Nottingham-től. A csalódáskeltő találkozó alatt a szurkolók Arne Slot menesztését skandálták, miközben csapata tovább mélyült a válságban. Külön pikantériát adott a helyzetnek, hogy a klub elnöke, Tom Werner most először látogatott ki a szezonban egy mérkőzésre, elsőkézből tapasztalhatta meg a "Vörösök" aktuális összeomlását. 

Arne Slot kirúgását skandálták a Liverpool-Nottingham mérkőzés
Arne Slot kirúgását skandálták a Liverpool-Nottingham mérkőzés közben / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Arne Slot állása veszélyben van

A Liverpool 1992/93-as szezon óta nem rajtolt ilyen rosszul az angol bajnokságban, ezt pedig már a szurkolók sem tűrik tovább. A mérkőzés alatt folyamatosan a "Reggelre kirúgnak" rigmusokat énekelték, majd ez a közösségi médiában is felszólították a "Vörösök" vezetőit, hogy menesszék a trénert. Tehát Arne Slotban már a saját drukkerei sem bíznak.

A Liverpool-elnöke a helyszínen volt 

Tom Werner, a Liverpool elnöke, az idei szezonban először látogatott ki az Anfield Roadra, hogy személyesen lássa csapata teljesítményét. A lefújás pillanatában teljes döbbenettel állt a látottak előtt – ahogy a közösségi médiában is megjegyezték: „valósággal sokkolta” a 3–0-s vereség - vette észre a Liverpool Echo.

