Arne Slot kirúgása veszélybe sodorhatja Szoboszlait

Az utóbbi időszakban egyre erőteljesebben gyűlnek az érvek Liverpoolban Arne Slot menesztése mellett. A hétvégi Nottingham Forest elleni 3-0-ás vereséget követően a klub vezetősége állítólag az újévig adott időt a 47 éves menedzsernek, azonban egy tényező mindenképpen mellette szól: Szoboszlai Dominik a Premier League-ben a holland szakember irányítása alatt vált a liga egyik átlagos középpályásából világklasszissá.
A magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán érkezett a Bundesligából Liverpoolba. Első angliai szezonjában még Jürgen Klopp irányította a csapatot, aki ugyan rendszeresen számított a magyar klasszisra, de korántsem tartozott a kulcsemberek közé. 33 bajnoki mérkőzésen 3 gólt és 3 gólpasszt jegyzett, ami jelentősen elmaradt a Lipcsében megszokott teljesítményétől. Slot érkezésével tavaly nemcsak a játékideje növekedett: gólok és gólpasszok terén is látványos előrelépést tett, hiszen megduplázta előző évi statisztikáit.
Idén ezt a teljesítményt is sikerült túlszárnyalnia, olyannyira, hogy a szurkolók szerint ő a csapat egyik, ha nem a legkiemelkedőbb játékosa. Ebben közrejátszhat, hogy a gyakran kritizált edző több pozícióban is bevetette, lehetőséget adva Szoboszlainak megmutatni sokoldalúságát.
Másrészről könnyen elképzelhető, hogy a friss apuka első liverpooli szezonja után fokozatosan alkalmazkodott a világ legerősebb bajnokságához, és pusztán véletlen egybeesés, hogy épp Slot irányítása alatt bontotta ki szárnyait. Ezt alátámasztja, hogy a magyar válogatottban is kiemelkedő formát mutat idén.
Ryan Gravenberch karrierje is hasonló fejlődésen ment keresztül, sőt, talán nála még drasztikusabb a változás. A holland játékos játékpercei gyakorlatilag megtriplázódtak a honfitárs érkezésével: Klopp idejében állandó cserepados volt, míg egy évvel később már kirobbanthatatlan tagja lett a kezdőnek. Idén is stabilan teljesít, bár Szoboszlaival ellentétben az ő játéka visszaesett a csapat vesszőfutása alatt.
Mindezek tükrében nehéz egyértelmű ítéletet mondani Arne Slot jövőjéről Liverpoolnál. A csapat jelenleg a 11. helyen áll, ami egy címvédőtől – különösen a nyári költekezés után – elfogadhatatlan teljesítmény. Kérdéses, hogy egy esetleges edzőváltás milyen hatással lehet Szoboszlai Dominik formájára, ám az biztos, hogy ez aligha fogja visszatartani a klub vezetőségét attól, hogy kirúgja Slotot, ha továbbra sem képes megfelelni az elvárásoknak.
