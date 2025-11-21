Nem semmi, amit kiszúrtak Szoboszlai feleségének, Buzsik Borkának a fotóján

Meseszép anyuka Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége irigylésre méltó formában van pár hónappal azután, hogy életet adott első közös gyermeküknek. Nem véletlen, egy hónappal a szülést követően már egy pilates stúdióból jelentkezett be a közösségi oldalára, most pedig újabb fotón tündököl.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka meseszép anyuka / Fotó: Mediaworks

Szoboszlai Dominik felesége táskát villantott

Szoboszlai felesége talpig feketébe öltözve mutatta meg magát a követőinek egy 24 órán át látható Instagram-történetben. A fotót egy gardróbszoba hatalmas tükrében készítette saját magáról. Vélhetően útnak indult valahova, mert már egy térdig érő, magassarkú bőrcsizma és kabát is volt rajta a képen. Buzsik Borka nagyon jól néz ki, de több rajongó mégis egészen mást szúrt ki a fotóján.

A fiatal édesanya a luxusmárka Chanel egyik táskáját tartja a kezében. A fekete-arany színű kiegészítő ára pedig elég húzós, a hivatalos oldalon 4250 angol fontba, azaz közel 2 millió forintba kerül.

A fekete-arany színű kiegészítő ára a hivatalos oldalon 4250 angol font, azaz közel 2 millió forint Fotó: chanel.com

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya

Buzsik Borka legutóbb a gyermekéről is mutatott egy egészalakos képet, amelyen jól látható, mekkorát nőtt már a Szoboszlai Dominikkal közös kislányuk. A fotón az is látszik, hogy a babájuknak barna színű a haja, nem véletlenül mondta korábban a Liverpool középpályása, hogy lánya rá hasonlít.

@borsonline_aktualis Szoboszlai Dominik a kislányával vigasztalódik Újabb vereséget szenvedett a Liverpool, Szoboszlait a család vigasztalja #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #buzsikborka #liverpool #csalad #borsonline ♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis