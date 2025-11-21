Nem semmi, amit kiszúrtak Szoboszlai feleségének, Buzsik Borkának a fotóján

Meseszép anyuka Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége irigylésre méltó formában van pár hónappal azután, hogy életet adott első közös gyermeküknek. Nem véletlen, egy hónappal a szülést követően már egy pilates stúdióból jelentkezett be a közösségi oldalára, most pedig újabb fotón tündököl.
Szoboszlai felesége talpig feketébe öltözve mutatta meg magát a követőinek egy 24 órán át látható Instagram-történetben. A fotót egy gardróbszoba hatalmas tükrében készítette saját magáról. Vélhetően útnak indult valahova, mert már egy térdig érő, magassarkú bőrcsizma és kabát is volt rajta a képen. Buzsik Borka nagyon jól néz ki, de több rajongó mégis egészen mást szúrt ki a fotóján.
A fiatal édesanya a luxusmárka Chanel egyik táskáját tartja a kezében. A fekete-arany színű kiegészítő ára pedig elég húzós, a hivatalos oldalon 4250 angol fontba, azaz közel 2 millió forintba kerül.
Buzsik Borka legutóbb a gyermekéről is mutatott egy egészalakos képet, amelyen jól látható, mekkorát nőtt már a Szoboszlai Dominikkal közös kislányuk. A fotón az is látszik, hogy a babájuknak barna színű a haja, nem véletlenül mondta korábban a Liverpool középpályása, hogy lánya rá hasonlít.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.