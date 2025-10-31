Buzsik Borka megmutatta, ekkorára nőtt Szoboszlai Dominik kislánya

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka otthonába is megérkezett halloween ünnepe. A büszke édesanya narancssárgába öltötöztette kislányukat, erről osztott meg egy fotót.

Buzsik Borka egészalakos képet osztott meg kislányukról Fotó: Bors

A fotó odahaza készülhetett, s a sapka alól kilógó hajtincsekből arra lehet következtetni, hogy a picinek barna a haja. Nem véletlen mondta tehát róla a Liverpool labdarúgója, hogy rá hasonlít. A 24 órán át látható Instagram-történetet ide kattintva nézheted meg.

Buzsik Borka élőben szurkol a hétvégén?

A Liverpool szombaton az Aston Villát fogadja a bajnokságban. Ha csak nem kései a helyi idő szerint 20 órás kezdés (idehaza 21 órától nézheted a találkozót a Spíler1 Tv-en), akkor akár Buzsik Borka is ott lehet a stadionban a kislányával, ahogy az korábban az Arsenal és a Manchester United ellen is megtörtént.