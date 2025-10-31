Buzsik Borka megmutatta, ekkorára nőtt Szoboszlai Dominik kislánya

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka otthonába is megérkezett halloween ünnepe. A büszke édesanya narancssárgába öltötöztette kislányukat, erről osztott meg egy fotót.
A fotó odahaza készülhetett, s a sapka alól kilógó hajtincsekből arra lehet következtetni, hogy a picinek barna a haja. Nem véletlen mondta tehát róla a Liverpool labdarúgója, hogy rá hasonlít. A 24 órán át látható Instagram-történetet ide kattintva nézheted meg.
A Liverpool szombaton az Aston Villát fogadja a bajnokságban. Ha csak nem kései a helyi idő szerint 20 órás kezdés (idehaza 21 órától nézheted a találkozót a Spíler1 Tv-en), akkor akár Buzsik Borka is ott lehet a stadionban a kislányával, ahogy az korábban az Arsenal és a Manchester United ellen is megtörtént.
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.