"A mi kis tökéletesünk" - Buzsik Borka édesanyja nagyon büszke az unokájára

A fotót eredetileg Buzsik Borka tette közzé, ám olyan gyorsan elolvadt tőle a közösségi média, hogy Borka édesanyja, sem tudott ellenállni: ő is megosztotta a képet a saját Facebook-oldalán. A felvételen Szoboszlai Dominik és Borka kislánya látható – tetőtől talpig narancssárga öltözékben, mintha csak halloween legcukibb kislánya lenne. A sapka alól kikandikáló sötét hajtincsek pedig csak megerősítik: a pici örökölte édesapja vonásait, és ahogy Szoboszlai nemrég fogalmazott, „nagyon hasonlít rám”.
A kommentek pedig pillanatok alatt özönlöttek a poszt alá:
„Mami és papi szemefénye!”
- írta az egyik kommentelő.
„Tökös kiscsaj!”
- kommentelte az egyik ismerős.
„Nagyon édes!”
- dicsérte az egyik hozzászóló.
A rajongók egyszerűen nem bírták szó nélkül hagyni a meghitt pillanatot. Látszik, hogy a család számára ez az időszak a csendes örömökről, az első közös ünnepekről szól. Buzsik Borka édesanyja pedig igazi büszkeséggel mutatta meg, milyen boldogságot hozott az életükbe az unoka.
