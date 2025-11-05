"A mi kis tökéletesünk" - Buzsik Borka édesanyja nagyon büszke az unokájára

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 19:25
A büszke nagymama is örül, saját közösségi-oldalán osztotta meg kisunokája fotóját. Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya egyből elvarázsolta a kommentelőket.

A fotót eredetileg Buzsik Borka tette közzé, ám olyan gyorsan elolvadt tőle a közösségi média, hogy Borka édesanyja, sem tudott ellenállni: ő is megosztotta a képet a saját Facebook-oldalán. A felvételen Szoboszlai Dominik és Borka kislánya látható – tetőtől talpig narancssárga öltözékben, mintha csak halloween legcukibb kislánya lenne. A sapka alól kikandikáló sötét hajtincsek pedig csak megerősítik: a pici örökölte édesapja vonásait, és ahogy Szoboszlai nemrég fogalmazott, „nagyon hasonlít rám”.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka halloween-i jelmezben osztott meg fotót a kislányukról
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka Halloween-i jelmezben osztott meg fotót a kislányukról Fotó: BORS

Buzsik Borka tökjelmezbe öltöztette kislányukat

A kommentek pedig pillanatok alatt özönlöttek a poszt alá:
 

 „Mami és papi szemefénye!”

- írta az egyik kommentelő.

 „Tökös kiscsaj!”

- kommentelte az egyik ismerős. 

 „Nagyon édes!”

- dicsérte az egyik hozzászóló. 

A rajongók egyszerűen nem bírták szó nélkül hagyni a meghitt pillanatot. Látszik, hogy a család számára ez az időszak a csendes örömökről, az első közös ünnepekről szól. Buzsik Borka édesanyja pedig igazi büszkeséggel mutatta meg, milyen boldogságot hozott az életükbe az unoka.

 

 

