"Holnap kirúgnak" - Arne Slotról ítéletet mondtak a liverpooli blama után

A világbajnoki selejtezők után folytatódott a Premier Leauge, melynek 12. fordulójában Liverpool-Nottingham mérkőzést rendeztek. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet, de ez sem volt elég a győzelemhez. Az angol rekordbajnok 3-0-s vereséget szenvedett az Anfield Roadon. A Liverpool bajnoki címvédésről álmodozhatott a szezon előtt, azonban ez nagyon messzire került, hiszen tizenkét lejátszott mérkőzéséből csak hatot tudott megnyerni, ezzel pedig visszacsúszott a tizenegyedik helyre. A "Vörösök" szurkolói a vereséget követően a közösségi médiában fakadtak ki, többen Arne Slot kirúgását követelik.
A Liverpool újabb veresége után a szurkolóknál teljesen elszakadt a cérna. Arne Slot vezetőedzőben már a saját drukkerei sem bíznak, többen a menesztését követelték a X-oldalon.
Holnapra kirúgnak
- írta az egyik Liverpool drukker.
Teljesen elvesztetted az öltözőt és a kontrolt a játékosok fölött
- fakadt ki egy másik drukker.
Volt aki többször leírta, hogy "Arne Slot Out", azaz "Arne Slot menjen". Ezzel nyomatékosítva, hogy mennyire szeretné ha holnapra már nem a holland lenne a Liverpool edzője.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
