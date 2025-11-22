"Holnap kirúgnak" - Arne Slotról ítéletet mondtak a liverpooli blama után

A világbajnoki selejtezők után folytatódott a Premier Leauge, melynek 12. fordulójában Liverpool-Nottingham mérkőzést rendeztek. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet, de ez sem volt elég a győzelemhez. Az angol rekordbajnok 3-0-s vereséget szenvedett az Anfield Roadon. A Liverpool bajnoki címvédésről álmodozhatott a szezon előtt, azonban ez nagyon messzire került, hiszen tizenkét lejátszott mérkőzéséből csak hatot tudott megnyerni, ezzel pedig visszacsúszott a tizenegyedik helyre. A "Vörösök" szurkolói a vereséget követően a közösségi médiában fakadtak ki, többen Arne Slot kirúgását követelik.

A Liverpool újabb vereséget szenvedett, Arne Slot kirúgását követelik a szurkolók Fotó: Liverpool FC

Arne Slot menesztését követelik a szurkolók

A Liverpool újabb veresége után a szurkolóknál teljesen elszakadt a cérna. Arne Slot vezetőedzőben már a saját drukkerei sem bíznak, többen a menesztését követelték a X-oldalon.

Holnapra kirúgnak

- írta az egyik Liverpool drukker.

Teljesen elvesztetted az öltözőt és a kontrolt a játékosok fölött

- fakadt ki egy másik drukker.

Volt aki többször leírta, hogy "Arne Slot Out", azaz "Arne Slot menjen". Ezzel nyomatékosítva, hogy mennyire szeretné ha holnapra már nem a holland lenne a Liverpool edzője.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT.

Arne Slot OUT. pic.twitter.com/Fxopw54d4y — BigXbaby (@BigXbabyy) November 22, 2025